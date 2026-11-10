Кіно Кінодобірки Ізольований острів та урядові змови: 3 британські серіали, від яких неможливо відірватись
10 листопада, 16:00
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Ізольований острів та урядові змови: 3 британські серіали, від яких неможливо відірватись

Влада Пономарьова

Британські режисери майстерно вміють створювати густу тривожну атмосферу, яка миттєво захоплює увагу. Водночас формат мінісеріалу дозволяє розповісти цілісну історію без зайвих сюжетних відступів і пауз.

24 Канал підготував добірку яскравих шоу, які ви гарантовано подивитеся за один вечір.

"І не лишилось жодного" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,8

Вісім абсолютно різних людей прибувають на безлюдний острів на запрошення таємничого господаря. Гості знайомляться з двома слугами у розкішному маєтку та швидко усвідомлюють, що вони повністю ізольовані від материка. Через деякий час невидимий месник починає жорстоко карати кожного присутнього за їхні страшні таємниці минулого. Люди опиняються у смертельній пастці і намагаються знайти вбивцю серед своїх.

"І не лишилось жодного": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають моторошну візуальну естетику та блискучу гру зіркового акторського складу. Однак кіноексперти дещо критикують мінісеріал за надмірну похмурість порівняно з оригінальним романом Агати Крісті та відсутність позитивних персонажів.

"Нічний адміністратор" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0

Колишній британський солдат працює нічним портьє у розкішному європейському готелі та мріє забути своє військове минуле. Одного дня агентка розвідки вербує його для виконання вкрай небезпечного завдання. Тож тепер чоловікові слід проникнути у найближче оточення могутнього міжнародного торговця зброєю та почати вести ризиковану подвійну гру.

"Нічний адміністратор": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають режисуру та неймовірну харизму Тома Гіддлстона. Однак кіноексперти дещо критикують серіал за спрощення складних політичних тем і певну передбачуваність сюжету.

"Тілоохоронець" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,0

Ветеран війни працює у спеціальному підрозділі лондонської поліції та щодня бореться з травматичними спогадами. Керівництво призначає його особистим охоронцем впливової міністерки внутрішніх справ. Герой зовсім не поділяє політичні погляди жінки, але сумлінно виконує свою роботу. Згодом він опиняється у самому центрі масштабної терористичної змови та брудної гри за владу.

"Тілоохоронець": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають високий рівень напруги з перших хвилин і майстерно побудовані екшн-сцени. Однак кіноексперти дещо критикують серіал за нелогічні вчинки персонажів в останніх епізодах та занадто швидку розв'язку складної детективної лінії.

Також маємо для вас добірку напружених британських детективних серіалів на вечір.

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