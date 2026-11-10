Ізольований острів та урядові змови: 3 британські серіали, від яких неможливо відірватись

Британські режисери майстерно вміють створювати густу тривожну атмосферу, яка миттєво захоплює увагу. Водночас формат мінісеріалу дозволяє розповісти цілісну історію без зайвих сюжетних відступів і пауз.

24 Канал підготував добірку яскравих шоу, які ви гарантовано подивитеся за один вечір.

"І не лишилось жодного" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,8

Вісім абсолютно різних людей прибувають на безлюдний острів на запрошення таємничого господаря. Гості знайомляться з двома слугами у розкішному маєтку та швидко усвідомлюють, що вони повністю ізольовані від материка. Через деякий час невидимий месник починає жорстоко карати кожного присутнього за їхні страшні таємниці минулого. Люди опиняються у смертельній пастці і намагаються знайти вбивцю серед своїх.

"І не лишилось жодного": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають моторошну візуальну естетику та блискучу гру зіркового акторського складу. Однак кіноексперти дещо критикують мінісеріал за надмірну похмурість порівняно з оригінальним романом Агати Крісті та відсутність позитивних персонажів.

"Нічний адміністратор" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0

Колишній британський солдат працює нічним портьє у розкішному європейському готелі та мріє забути своє військове минуле. Одного дня агентка розвідки вербує його для виконання вкрай небезпечного завдання. Тож тепер чоловікові слід проникнути у найближче оточення могутнього міжнародного торговця зброєю та почати вести ризиковану подвійну гру.

"Нічний адміністратор": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають режисуру та неймовірну харизму Тома Гіддлстона. Однак кіноексперти дещо критикують серіал за спрощення складних політичних тем і певну передбачуваність сюжету.

"Тілоохоронець" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,0

Ветеран війни працює у спеціальному підрозділі лондонської поліції та щодня бореться з травматичними спогадами. Керівництво призначає його особистим охоронцем впливової міністерки внутрішніх справ. Герой зовсім не поділяє політичні погляди жінки, але сумлінно виконує свою роботу. Згодом він опиняється у самому центрі масштабної терористичної змови та брудної гри за владу.

"Тілоохоронець": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають високий рівень напруги з перших хвилин і майстерно побудовані екшн-сцени. Однак кіноексперти дещо критикують серіал за нелогічні вчинки персонажів в останніх епізодах та занадто швидку розв'язку складної детективної лінії.

Також маємо для вас добірку напружених британських детективних серіалів на вечір.