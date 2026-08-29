Фінал, що збиває з ніг: 3 мінісеріали із найнеочікуванішою останньою серією

Якщо ви втомилися від передбачуваних сюжетів і шукаєте історію, яка змусить переглянути всі попередні епізоди під зовсім іншим кутом, ця добірка саме для вас. Мінісеріали здатні розкрити напружену психологічну драму без зайвого затягування, а їхні фінальні серії нерідко залишають глядачів у повному шоці.

24 Канал зібрав найкращі шоу з несподіваними розв'язками, які ще довго не відпустять вас.

"В її очах"

Рейтинг IMDb – 7,2

Кількість серій – 6

Молода мати-одиначка Луїза влаштовується секретарем у психіатричну клініку та незабаром заводить таємний роман зі своїм новим харизматичним керівником Девідом. Водночас вона випадково знайомиться з його загадковою дружиною Адель і поступово стає її найближчою подругою. Розриваючись між почуттями до чоловіка та дивною прихильністю до його обраниці, головна героїня поступово занурюється у вир небезпечних сімейних таємниць.

"В її очах": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes проєкт відзначили за вдале поєднання психологічного напруження та містичної атмосфери. Рецензенти видання The Guardian підкреслили, що серіал вміло водить аудиторію за ніс і щоразу вражає глядачів сюжетними поворотами.

"Знищення"

Рейтинг IMDb – 7,4

Кількість серій – 6

Успішна психологиня Грейс Фрейзер живе омріяним життям на Мангеттені разом із турботливим чоловіком і слухняним сином. Бездоганний світ жінки руйнується за одну ніч, коли місто сколихує жорстоке вбивство матері однокласника її сина, а законний обранець раптово зникає без сліду. Розв'язка трилера тримає глядача у напрузі до останньої хвилини, адже змушує сумніватися в мотивах кожного персонажа.

"Знищення": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes відзначили напружену драматургію та переконливу акторську хімію між Ніколь Кідман і Г'ю Ґрантом.

"Каштановий чоловічок"

Рейтинг IMDb – 7,6

Кількість серій – 6

На дитячому майданчику в передмісті Копенгагена знаходять тіло жінки, а поруч із нею – крихітну ляльку з каштанів. Двоє детективів беруться за розслідування цієї жорстокої справи та виявляють на фігурці відбитки пальців зниклої доньки впливової чиновниці, яку давно вважали мертвою. Черга загадкових злочинів занурює місто у справжній жах і змушує слідчих шукати зв'язок між старими трагедіями та новими жертвами. Фінальна серія майстерно зводить усі нитки докупи й викриває маніяка, чия особа стає доволі несподіваною для глядачів.

"Каштановий чоловічок": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На сайті Rotten Tomatoes проєкт похвалили за напружену атмосферу, відчуття тривоги та динамічний розвиток подій. Також вони назвали історію захопливим трилером, який затягує у свій похмурий лабіринт з перших хвилин і не відпускає до самого фіналу.

Якщо ви обожнюєте гостросюжетні драми, зверніть увагу на нашу добірку про напружені серіали про брудний та токсичний зворотний бік шоубізнесу. Вони безжально викривають темні таємниці індустрії розваг.