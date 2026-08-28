24 Канал зібрав добірку сильних стрічок про те, як популярність руйнує людські долі. Обирайте серіал з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Ранкове шоу"

Рейтинг IMDb – 8,2

Популярне національне ранкове телешоу опиняється в епіцентрі гучного секс-скандалу після раптового звільнення його багаторічного ведучого Мітча Кесслера. Його колезі Алекс Леві доводиться вести відчайдушну боротьбу за збереження власного авторитету й керівного місця в ефірі на тлі появи молодої та безкомпромісної журналістки Бредлі Джексон.

"Ранкове шоу": дивіться трейлер серіалу онлайн

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Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають блискучу динаміку між Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, які переконливо зобразили виснажливе жіноче протистояння в сучасному патріархальному медіапросторі.

"Ворожнеча"

Рейтинг IMDb – 8,3

Біографічна драма висвітлює легендарне протистояння двох культових голлівудських дів – Джоан Кроуфорд і Бетт Девіс – під час знімань фільму жахів 1962 року. Серіал болісно й чесно демонструє, наскільки безжальним є світ кіно до жінок, і як система змушує вчорашніх легенд принижуватися заради бодай крихти уваги публіки.

"Ворожнеча": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На ресурсі Rotten Tomatoes проєкт отримав захватні відгуки за філігранну режисуру Раяна Мерфі та геніальні акторські перевтілення Джессіки Ленг і Сьюзен Сарандон. Рецензенти видання Variety назвали серіал трагедією про токсичний тиск Голлівуду, що знищує жіночу гідність заради видовища.

"Нереально"

Рейтинг IMDb – 7,7

Молода та талановита продюсерка Рейчел повертається до роботи на знімальний майданчик популярного реаліті-шоу про кохання. Її головне завдання – за будь-яку ціну маніпулювати емоціями учасниць, провокувати істерики, зради та гучні драми заради шалених рейтингів програми.

"Нереально": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes серіал отримав визнання за гострий погляд на психологічне насильство, приховане за лаштунками реаліті-шоу. Оглядачка порталу The Guardian відзначила рідкісну сміливість оповіді, назвавши проєкт отруйно-захопливим викриттям людського цинізму.

"Хитрощі"

Рейтинг IMDb – 8,2

Легендарна комедійна діва Лас-Вегаса Дебора Венс опиняється під загрозою втрати власного флагманського шоу через падіння глядацького інтересу. Аби освіжити застарілий гумор і врятувати кар'єру, менеджер наймає для неї молоду й егоцентричну сценаристку Аву, яку нещодавно "скасували" в інтернеті.

"Хитрощі": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Фахівці на Rotten Tomatoes одностайно схвалили серіал за блискучий комедійний таймінг і глибоку драматургію. Автори журналу Rolling Stone підкреслили феноменальну гру Джин Смарт та зауважили, що серіал блискуче передає трагікомічну суть індустрії, де гумор став єдиною зброєю проти забуття.

До речі, нещодавно ми публікували добірку найкращих серіалів про цинічну боротьбу за гроші, владу та зраду найближчих.