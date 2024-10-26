На одному подиху: 3 захопливі мінісеріали Netflix, які можна подивитися за вихідні

Для тих, хто шукає цікавий спосіб провести вихідні, Netflix пропонує чимало мінісеріалів, що підходять для перегляду за один чи два дні. Історії з захопливим сюжетом та напруженими моментами не зможуть залишити глядача байдужим.

Редакція Кіно 24 зібрала короткі серіали, що складаються менш як з 8 епізодів. З ними легко можна впоратися за вихідні, а після перегляду емоції будуть такі, наче ви переглянули гостросюжетне багатосерійне шоу.

Цікаво Ці історії зчинили фурор в мережі: 3 найновіші українські серіали, які можна подивитись онлайн

"Оманливе кохання"

Кількість серій: 6

Італійська романтична драма розповідає про 60-річну заможну жінку Габріеллу та її стосунки з Еліа – значно молодшим чоловіком, ровесником її наймолодшої дитини. Ціле життя Габріелла присвячувала своїй родині, тому потяг до Еліа розпалює у ній бажання й небачені раніше почуття.

Однак діти Габріелли скептично ставляться до роману матері. Вони підозрюють, що чоловік має приховані мотиви. Габріеллі доведеться обирати між своїми дітьми та власним щастям.

"Оманливе кохання": дивіться трейлер онлайн

"Наглядач"

Кількість серій: 7

У центрі сюжету – сімейство Бенноків, які у пошуках комфортного життя перебралися на нове місце проживання у Нью-Джерсі. Невідомий злочинець тепер перетворює їхнє життя на кошмар. Він надсилає парі моторошні й загрозливі листи, в яких називає себе Наглядачем.

Серіал ґрунтується на реальних подіях, що трапилися у 2015 році та стали переповідатися у легендах.

"Наглядач": дивіться трейлер онлайн

"Анатомія скандалу"

Кількість серій: 6

Впливовий політик Джеймс одружений з люблячою жінкою Софі. Їхнє життя кардинально змінюється, коли Джеймса звинувачують у зґвалтуванні. Подружжя раптово опиняється у центрі уваги. Софі переконана, що її чоловік не винен. Але адвокатка, яка захищає потерпілу, готова піти на все, щоб покарати чоловіка.

Це екранізація однойменного роману Сари Воган. Творці називають шоу психологічним трилером, події якого розгортаються в офісах Вестмінстера.

"Анатомія скандалу": дивіться трейлер онлайн