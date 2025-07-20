Короткі та захопливі: 3 цікаві мінісеріали для ідеального вихідного

Немає нічого приємнішого у вихідні, ніж зануритися у цікаву кіноісторію, що перенесе в інший світ. Та іноді немає настрою переглядати серіал на кілька сезонів. На щастя, існує безліч коротких та захопливих драм.

Кіно 24 розповість про якісні й високорейтингові мінісеріали, що прикрасять ваш вечір. У них максимум напруги, поворотів у сюжеті та яскравих моментів.

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"Молодий Папа"

Рік: 2016

Жанр: драма

Кількість серій: 10

Рейтинг IMDb: 8,3

Серіал розповідає про вигаданого Папу Пія XIII, першого американця в цій ролі. На посаді він поводиться ексцентрично та непередбачуване. Через це кардинали плетуть проти нього різні інтриги. В якийсь момент Пій опиняється перед ризиком втратити всіх дорогих йому людей, і навіть віру в Бога.

"Молодий Папа": дивіться трейлер онлайн

"Привиди будинку на пагорбі"

Рік: 2018

Жанр: жахи, драма, надприродне

Кількість серій: 10

Рейтинг IMDb: 8,5

Г'ю та Олівія Крейни влітку 1992 року вирішують переїхати до будинку на пагорбі, щоб відремонтувати й продати його, а натомість придбати власний маєток. Але ремонт займає значно більше часу, а в домі починають відбуватись дивні речі. Сім'я переїжджає. Через 26 років брати та сестри Крейни возз'єднуються у тому самому будинку через нову втрату.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальна сестра"

Рік: 2025

Жанр: кримінал, трилер

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,0

Хлоя та Нікі – рідні сестри, життя яких пішло різними шляхами. Хлоя живе у щасливому шлюбі з чоловіком, а Нікі бореться з залежністю. Та коли у Хлої раптово помирає чоловік, жінка опиняється у розпачі й відчаї. Дізнаючись секрети коханого, вона розуміє, що все їхнє життя було брехнею. Лише підтримка близької людини може зарадити.

"Ідеальна сестра": дивіться трейлер онлайн