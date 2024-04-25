Подужаєте за вечір: 4 мінісеріали з високим рейтингом, які вас вразять

Якщо вам хочеться забути про реальність і поринути у світ кіно, а ви не знаєте, що обрати для перегляду, у нас є рішення. Варто обирати мінісеріали з високим рейтингом, які створені для прекрасних вечорів наодинці з собою.

У нашій новій добірці Кіно 24 зібрано 4 найкращі стрічки, серед яких точно є ваш фаворит. Дивіться трейлери та читайте описи сюжетів – вечір обіцяє бути захопливим.

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Мінісеріали з високим рейтингом

"Патрік Мелроуз"

Рейтинг IMDb: 8.0

Мінісеріал з участю Бенедикта Камбербетча в головній ролі. Прем'єра відбулася 12 травня 2018 року.

Життєвий шлях Патріка Мелроуза розпочався з дитинства, наповненого трагічними та травматичними подіями: жорстоке ставлення та насильство від батька, покірлива мати, а також занурення у світ наркотиків та алкоголю.

Подальший шлях Патріка пройшов через спроби влаштувати своє життя, зі змінним успіхом, аж до остаточного зцілення й звільнення в зрілому віці.

"Патрік Мелроуз": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Симпатик"

Рейтинг IMDb: 7.3

Це мінісеріал із семи епізодів, який бере свій початок із реального життя.

Капітан із в'єтнамської армії переїжджає до Сполучених Штатів, щоб почати нове життя. Проте для нього це життя неспокійне і непевне, оскільки він виявляється шпигуном. Він постійно переслідується своєю власною душею, зазнає внутрішніх суперечностей.

Щоб залишатися вірним своїм переконанням, йому доводиться вступати в протистояння зі своїми найближчими. Але на чиєму боці він дійсно знаходиться?

"Симпатик": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Антрацит"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рейтинг IMDb: 6.1

Дія трилера розгортається в старому маєтку, що знаходиться у маленькому альпійському селищі, де тридцять років тому були виявлені мертвими члени релігійної секти.

Після нового випадку вбивства молоді люди вирішують розкрити ці злочини, що мають зв'язок як з минулим, так і сучасністю. Проведене розслідування приводить головних героїв до таємничого відеозапису, який може розкрити секрети минулого.

"Антрацит": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"У пошуках Аляски"

Рейтинг IMDb: 8.0

Американський телевізійний мінісеріал для підлітків, розроблений Джошем Шварцем, заснований на однойменному романі Джона Ґріна, виданому у 2005 році. Серіал отримав позитивні відгуки від критиків та фанатів книги за якість сценарію, акторську гру та відданість оригінальному матеріалу.

Шістнадцятирічний Майлз Холтер, який захоплюється аналізом останніх слів великих особистостей, вирушає навчатися до престижної академії Калвер-Крік, щоб розгадати загадкові слова Франсуа Рабле: "Йду шукати Велике "Можливо"".

У цій елітній приватній школі Майлз знаходить справжніх друзів та закохується у дівчину, на ім'я Аляска Янг. Після страшної трагедії він змушений шукати причини, що лежать в її основі, що допомагає йому вирости та розгадати таємницю слів французького письменника.

"У пошуках Аляски": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

У нашому списку є, як нові мінісеріали, так і стрічки, які уже знайомі глядачам. Отож ви точно зможете обрати щось для себе.