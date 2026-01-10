10 топових мінісеріалів на Netflix, які вийшли у 2025 році

Мінісеріали – один із найулюбленіших форматів для людей, які полюбляють дивитися кіно, але не хочуть витрачати на це занадто багато часу. Це стрічки, що можуть налічувати від 3 до 10 епізодів, тож їх легко переглянути за один або кілька днів.

На 24 Каналі з посиланням на видання Кореспондент.net можна обрати для себе таку стрічку. У цій добірці – 10 найновіших мінісеріалів, які вийшли на Netflix у 2025 році.

Які 10 нових мінісеріалів варто подивитись на Netflix?

На початку 2026 року варто оновити свій список фільмів та серіалів, які точно треба подивитися найближчим часом. Якщо ваші зимові канікули вже закінчилися, а ви досі хочете відчуття затишку та безтурботності, вам варто звернути увагу на добірку мінісеріалів, які вийшли на стримінговій платформі Netflix у 2025 році.

У цій добірці – абсолютно різножанрові кіноісторії з різною кількістю епізодів, різним акторським складом, країнами створення, знімальними групами та сюжетними лініями. Ви можете обрати серіал, який вам подобається найбільше, або спланувати перегляд кожного з них, адже невелика кількість епізодів – це справжня перевага для тих, хто любить дивитися різні кіноісторії за короткий термін.

Серед найновіших мінісеріалів, які варто побачити кожному, – такі стрічки:

"Юнацтво"

"Нульовий день"

"Яблучний оцет"

"Чорний кролик"

"Смерть від блискавки"

"Сирени"

"Мертві дівчата"

"Кошмари природи"

"Збочений шлях"

"Звір усередині мене"

Який мінісеріал вийшов у 2026 році?

Якщо ж ви вже встигли переглянути всі мінісеріали 2025 року, то варто перейти до новинок, які вже з'явилися на стримінговій платформі Netflix у 2026 році. Однією з таких є мінісеріал під назвою "Утікай" – британська стрічка, прем'єра якої відбулася 1 січня 2026 року.

Серіал уже встиг полюбитися багатьом глядачам. Багато хто відзначає його головну перевагу – він налічує всього лише 8 епізодів, які можна подивитися приблизно за 6,5 години. Крім того, особливої уваги варте те, що серіал тримає в напрузі до останньої хвилини.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо зневіреного батька, який шукає свою доньку. У процесі цих пошуків він натрапляє на сімейні таємниці, які буквально збивають його з ніг.