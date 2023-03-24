Любитель Путіна Стівен Сігал, зірка американських бойовиків, нещодавно відкрив центр айкідо в Москві. Він має на меті підготувати молодих росіян до служби в російських збройних силах.

Сігал став громадянином Росії у 2016 році, має чорний пояс з айкідо, а також є головним інструктором у Росії з цього єдиноборства з 2018 року.

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У Міноборони висміяли центр пропутінського актора для російських солдатів

За Словами Сігала, у молодих людей (росіян – 24 Канал) він побачив "великий потенціал", тому вирішив відкрити центр, щоб його розвивати. "Важливо, щоб розвиток айкідо йшов швидшими темпами", – сказав Сігал російському інформаційному агентству ТАРС.

Повідомлялося, що Росія найняла Стівена Сігала для навчання своїх солдатів бойовим мистецтвам. Ходять чутки, що у тренування буде включено техніку бігу у стилі Сігала. Російські солдати тепер зможуть тікати зі своїх позицій дивними рухами рук,

– написали у Міноборони.

Що відомо про Стівена Стігала