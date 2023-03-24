У Міноборони висміяли центр Сігала для російських солдатів: "Тікатимуть дивними рухами рук"
Джерело:Defense of Ukraine
Любитель Путіна Стівен Сігал, зірка американських бойовиків, нещодавно відкрив центр айкідо в Москві. Він має на меті підготувати молодих росіян до служби в російських збройних силах.
Сігал став громадянином Росії у 2016 році, має чорний пояс з айкідо, а також є головним інструктором у Росії з цього єдиноборства з 2018 року.
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У Міноборони висміяли центр пропутінського актора для російських солдатів
За Словами Сігала, у молодих людей (росіян – 24 Канал) він побачив "великий потенціал", тому вирішив відкрити центр, щоб його розвивати. "Важливо, щоб розвиток айкідо йшов швидшими темпами", – сказав Сігал російському інформаційному агентству ТАРС.
Повідомлялося, що Росія найняла Стівена Сігала для навчання своїх солдатів бойовим мистецтвам. Ходять чутки, що у тренування буде включено техніку бігу у стилі Сігала. Російські солдати тепер зможуть тікати зі своїх позицій дивними рухами рук,
– написали у Міноборони.
Що відомо про Стівена Стігала
- Колись Сігал був доволі успішним американським актором і знімався переважно в бойовиках у ролі "крутого хлопця". Втім після початку російсько-української війни у 2014 році він, чи то з фінансових мотивів, чи то старечий маразм завітав доволі швидко, – став активним прихильником режиму Путіна. Почав активно поширювати російську пропаганду проти України, а також підтримувати геноцид українців;
- 10 квітня 2022 року Сігал гучно відсвяткував своє 70-річчя в одному з найдорожчих ресторанів Москви, куди запросив росіян. Серед них опинилися одіозні кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, продюсер Віктор Дробиш, Олег Фірер, а також актор Олексій Чадов;
- У серпні Сігал знімав фейки на місці трагедії в Оленівці, де росіяни підірвали понад 50 українських військовополонених.
- Стівен Сігал виступає за російську війну проти Грузії та України й стверджує, що Сполучені Штати "надто упереджено" ставляться до Кремля;
- Путіна Сігал назвав "одним із найбільших світових лідерів, якщо не найбільшим лідером з тих, хто нині живе". Нещодавно Путін нагородив його орденом Дружби;
- Прихильник російських пропагандистів внесений у список осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.