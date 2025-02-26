Мала українське коріння: у США знайшли мертвою Мішель Трахтенберг – зірку серіалу про Баффі

У США померла відома акторка українського походження Мішель Трахтенберг. На момент смерті їй було всього 39 років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Що відомо про загибель Трахтенберг

Пішла з життя акторка Мішель Трахтенберг, яка мала українське коріння і здобула популярність завдяки ролям у серіалах та фільмах, зокрема "Баффі – винищувачка вампірів" і "Євротур".

За інформацією джерел видання, тіло Трахтенберг виявили 26 лютого близько 8:00 ранку в престижному житловому комплексі One Columbus Place, який має 51 поверх і знаходиться поблизу Сентрал-Парк-Саут.

Повідомляється, що актриса нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки. Крім того, останніми місяцями Трахтенберг публікувала в соціальних мережах дописи, які викликали занепокоєння.

На деяких фото акторка виглядала виснаженою та слабкою. Деякі шанувальники звернули увагу, що вона сильно схудла, тому припустили, що Трахтенберг могла мати наркотичну залежність.

Мішель Трахтенберг / Фото з Instagram

Біографія Мішель Трахтенберг

Мішель народилася в родині іммігрантів: її батько був німцем, а мати – одеситкою, родом з України.

Її кар'єра розпочалася з ролі у серіалі "Всі мої діти". Після зйомок батьки Трахтенберг використали нові зв'язки, щоб підтримати її подальший розвиток кар'єри.

В дитинстві Мішель взяла участь у зйомках кількох популярних молодіжних фільмів, серед яких "Багатенький Річі" та "Інспектор Гаджет".

Вже у 15 років вона отримала роль у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", саме вона принесла акторці найбільшу популярність.

Водночас переломним моментом в її кар'єрі стала роль у молодіжній комедії "Євротур" (2004), де вона зіграла сестру-близнючку одного з головних героїв. Завдяки їй вона стала секс-символом 2000-х, особливо після сцени на пляжі.

Після успіху в "Євротурі" Мішель продовжила свою кар'єру, зокрема в серіалах. Найбільш значною стала її роль Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка", де вона знімалася з 2008 до 2021 року. Однак після цього проєкту її кар'єра пішла на спад.

З 2016 року Мішель активно вела світське життя, рідше з’являючись на екранах і проводячи більше часу серед модної тусовки.

За своє життя актриса мала кілька стосунків з акторами та моделями, втім, вона так і не змогла створити сім'ї.