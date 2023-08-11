Шпигунський бойовик "Місія Стоун" з Ґаль Ґадот вже доступний на Netflix: рецензія на фільм

На Netflix з'явився шпигунський екшн "Місія Стоун", де головну роль виконує Ґаль Ґадот. Фільм розповідає історію агентки загадкової миротворчої організації, яка має на меті якнайшвидше зупинити геніальну хакерку.

Бойовик "Місія Стоун" за своїм масштабом та атмосферою нагадує останній шпигунський проєкт Ітана Ханта, але значно відстає за багатьма іншими аспектами, особливо в плані динаміки та персонажів. Перші реакції глядачів можна знайти нижче.

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"Місія Стоун" з Ґаль Ґадот: рецензія на фільм

Рік: 2023

Жанр: драма, пригодницький бойовик

Режисер: Том Гарпер

У ролях: Ґал Ґадот, Джеймі Дорнан, Алія Бхатт та інші

Оцінка на Rotten Tomatoes: 26 % свіжості на основі 19 рецензій (станом на ранок 11 серпня)

Де дивитися: на Netflix

Головна героїня, Рейчел Стоун (Ґаль Ґадот), діє як технічний експерт у британському розвідувальному агентстві MI-6 під керівництвом Паркера (Джеймі Дорнан). Дія фільму розгортається на вечірці в італійських Альпах, де команда MI-6 намагається спостерігати за Малвані (Енцо Чиленті), "найбільш розшукуваним торговцем зброєю в Європі", який з'являється на публіці вперше за три роки. Коли їх "викривають", Стоун змушена пересуватися в темряві – спочатку з парашутом, а потім на мотоциклі.

"Місія Стоун" 2023: дивіться трейлер

Назва фільму "Місія Стоун" відображає його зміст вдало, оскільки сюжет та персонажі, попри свою важливість, не вдаються викликати емоційну напругу. Сценарій від Грега Рака та Еллісон Шредер містить безліч банальних експозицій, які, здається, призначені виключно для них. Агенти провадять надто специфічні розмови, завантажені технічним жаргоном, від "створення нового коду доступу" до "включення вас до системи розпізнавання обличчя". Навіть польовий агент Бейлі (Пол Реді) в один момент каже: "Ви зрозуміли", коли Стоун вперше виходить із їхнього шпигунського фургона – це нагадує подібний комічний момент з "Правдивою брехнею", але тут він навіть не має такого сенсу, як в Тома Арнольда.

Пол Реді з Ґаль Ґадот у фільмі "Місія Стоун" / Netflix

Сюжет стає ще більш заплутаним, але не обов'язково цікавішим, коли стає відомо, що геніальна хакерка Кейя (Алія Бхатт) стає жертвою справжнього викрадення у світі таємничої зброї, яка, за словами агента, відомого як Червоний Валет (Маттіас Швайгхефер), є "складним квантовим комп'ютером", здатним "зламати будь-що, де завгодно". Це приводить МІ-6 спершу до Лісабона, а потім у пустелю Ломпуль в Сенегалі, а також до Рейк'явіка, в пошуках додаткової інформації. Кожна зупинка супроводжується формальним видовищем перестрілок і погонь, які видаються пустими та відокремленими від глибини персонажів. Навіть Гленн Клоуз, зазвичай актор, який приголомшує своєю грою, ледве виходить на перший план.

Алія Бхатт у фільмі "Місія Стоун" / Netflix

Акробатична хореографія не здатна викликати захоплення та захват, частково через її недбалий монтаж та кадрування великим планом. Від автомобільних переслідувань у Лісабоні до стрибків з парашутом на дирижабль та повернення на Західну Африку, ці епізоди передбачувані та невдалі, а не геніальні та винахідливі. Тільки в кінці фільму з'являється промінь світла на швидкісному погоні на мотоциклах з участю Рейчел, світлоокого прибічника та водія вантажівки на ісландській автостраді, де дія та легковажність змішуються з відмінними результатами. Проте загалом, стиль фільму, можливо, схожий на атмосферу Джеймса Бонда, але амбіції у стилі "Місії нездійсненної" залишаються невтіленими.

Наша оцінка 6 з 10.

Ґаль Ґадот у фільмі "Місія Стоун" / Netflix

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