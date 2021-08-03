Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста": нові фото

На зйомках "Сексу і міста" (And Just Like That), які зараз тривають в Нью-Йорку, папараці зловили Сару Джессіку Паркер та Кріса Нота разом на знімальному майданчику перезапуску.

До останнього фанати не були впевнені, чи повернеться 66-річний Кріс Нот до Містера Біга – чоловіка Керрі Бредшоу, Супермена.

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Нам невідомо, що саме відбуватиметься між героями, але, якщо вірити сценарію, який нещодавно потрапив в мережу, – пара ще раз відчує, що таке розлучення.

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот виглядають дуже вишукано. Вона одягнена у чорне боді від Capezio із пишною спідницею Carolina Herrera у великий горох. Образ доповнила туфлями на підборах від італійського бренду Duchessa Gardini. Містер Біг носить класичний костюм із чорними туфлями.



Кріс Нот, Сара Джессіка Паркер на зйомках "Сексу і міста" / Фото Getty Images





Кріс Нот, Сара Джессіка Паркер на зйомках "Сексу і міста" / Фото Getty Images

Фани серіалу пам'ятають, що до Керрі Містер Біг був двічі одружений: на видавчині, яку зіграла Ноель Бек і на Наташі Нагінській, яку на екрані втілила Бріджит Мойнахан.

В останній раз глядачам не пощастило побачити деякі проблеми в парі, які з'явилися в перші кілька років шлюбу. Тоді в Керрі трапився роман із колишнім нареченим Ейданом Шоу, якого зіграв Джон Корбетт. Історія сталася в Абу-Дабі, де розгортався сюжет другого фільму "Секс і місто". Коли ж Керрі зізналася у всьому чоловікові, то він подарував їй каблучку з великим чорним діамантом, щоби знову зміцнити їхній шлюб.

Ймовірно, прем’єра перезапуску відбудеться наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.