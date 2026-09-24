ТОП готичних фільмів для атмосферного вечора

Старі маєтки, свічки, туман, вампіри й люди, які явно могли б вирішити половину проблем нормальною розмовою. Готичне кіно має особливий талант робити страждання настільки красивими, що на них хочеться дивитися ще дві години.

24 Канал зібрав 5 готичних історій – від нового "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо до Тіма Бертона, Єви Грін і монстрів вікторіанського Лондона.

"Франкенштейн"

Рік: 2025

Жанр: готичний горор, драма, темне фентезі

IMDb: 7,4

Геніальний, але надто самовпевнений Віктор Франкенштейн вирішує створити життя. Експеримент працює – і саме тут можна було б зрозуміти, що іноді успіх теж буває проблемою. Створена ним істота поступово стає не просто монстром, а трагічним героєм історії.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 85%. Оглядачі хвалять розкішну готику, емоційність історії та Елорді, який додає знаменитому монстру людяності.

"Франкенштейн": дивитись трейлер

"Похмурі тіні"

Рік: 2012

Жанр: готична комедія, фентезі, горор

IMDb: 6,2

Барнабас Коллінз розбиває серце відьмі Анжелік, за що отримує максимально непропорційну відповідь – вона перетворює його на вампіра й ховає живцем.

Через два століття Барнабас прокидається у 1972 році та повертається до родового маєтку. Там усе розвалюється, родина дивна, а Анжелік усе ще поруч. У головних ролях – Джонні Депп та Єва Грін, режисер – Тім Бертон.

Що кажуть критики: у фільму лише 35% на Rotten Tomatoes. Візуальний стиль Бертона хвалили, але критики вважали, що фільм постійно вагається між похмурою готикою та комедією і не завжди розуміє, ким хоче бути.

"Похмурі тіні": дивитись трейлер

"Лабіринт Фавна"

Рік: 2006

Жанр: темне фентезі, драма

IMDb: 8,2

Іспанія, 1944 рік. Юна Офелія разом із матір'ю опиняється поруч із жорстоким офіцером режиму Франко. У стародавньому лабіринті вона зустрічає загадкового Фавна, який переконує дівчинку, що вона – загублена принцеса і повинна пройти три випробування.

Що кажуть критики: 95% на Rotten Tomatoes. Фільм називають надзвичайно красивою, але моторошною казкою, яка змішує жахи фантастичного світу з набагато реальнішими людськими жахами.

"Лабіринт Фавна": дивитись трейлер

"Дім дивних дітей міс Сапсан"

Рік: 2016

Жанр: темне фентезі, пригоди, драма

IMDb: 6,7

Джейк знаходить загадковий притулок міс Сапсан, де живуть діти з дуже незвичайними здібностями. Хтось літає, хтось має надзвичайну силу, а хтось може трохи зіпсувати вам сон одним своїм виглядом. Згодом хлопець розуміє, що притулок зовсім не такий безпечний, як здається, а дивним дітям загрожують значно дивніші вороги.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 65%. Оглядачам сподобався фірмовий візуальний світ Бертона, але сюжет називали слабшим за картинку: красиво, дивно, атмосферно – просто не завжди так захопливо, як могло б бути.

"Дім дивних дітей міс Сапсан": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку фільмів про таємничі маєтки, д