ТОП готичних фільмів для атмосферного вечора
Старі маєтки, свічки, туман, вампіри й люди, які явно могли б вирішити половину проблем нормальною розмовою. Готичне кіно має особливий талант робити страждання настільки красивими, що на них хочеться дивитися ще дві години.
24 Канал зібрав 5 готичних історій – від нового "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо до Тіма Бертона, Єви Грін і монстрів вікторіанського Лондона.
"Франкенштейн"
Рік: 2025
Жанр: готичний горор, драма, темне фентезі
IMDb: 7,4
Геніальний, але надто самовпевнений Віктор Франкенштейн вирішує створити життя. Експеримент працює – і саме тут можна було б зрозуміти, що іноді успіх теж буває проблемою. Створена ним істота поступово стає не просто монстром, а трагічним героєм історії.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 85%. Оглядачі хвалять розкішну готику, емоційність історії та Елорді, який додає знаменитому монстру людяності.
"Франкенштейн": дивитись трейлер
"Похмурі тіні"
Рік: 2012
Жанр: готична комедія, фентезі, горор
IMDb: 6,2
Барнабас Коллінз розбиває серце відьмі Анжелік, за що отримує максимально непропорційну відповідь – вона перетворює його на вампіра й ховає живцем.
Через два століття Барнабас прокидається у 1972 році та повертається до родового маєтку. Там усе розвалюється, родина дивна, а Анжелік усе ще поруч. У головних ролях – Джонні Депп та Єва Грін, режисер – Тім Бертон.
Що кажуть критики: у фільму лише 35% на Rotten Tomatoes. Візуальний стиль Бертона хвалили, але критики вважали, що фільм постійно вагається між похмурою готикою та комедією і не завжди розуміє, ким хоче бути.
"Похмурі тіні": дивитись трейлер
"Лабіринт Фавна"
Рік: 2006
Жанр: темне фентезі, драма
IMDb: 8,2
Іспанія, 1944 рік. Юна Офелія разом із матір'ю опиняється поруч із жорстоким офіцером режиму Франко. У стародавньому лабіринті вона зустрічає загадкового Фавна, який переконує дівчинку, що вона – загублена принцеса і повинна пройти три випробування.
Що кажуть критики: 95% на Rotten Tomatoes. Фільм називають надзвичайно красивою, але моторошною казкою, яка змішує жахи фантастичного світу з набагато реальнішими людськими жахами.
"Лабіринт Фавна": дивитись трейлер
"Дім дивних дітей міс Сапсан"
Рік: 2016
Жанр: темне фентезі, пригоди, драма
IMDb: 6,7
Джейк знаходить загадковий притулок міс Сапсан, де живуть діти з дуже незвичайними здібностями. Хтось літає, хтось має надзвичайну силу, а хтось може трохи зіпсувати вам сон одним своїм виглядом. Згодом хлопець розуміє, що притулок зовсім не такий безпечний, як здається, а дивним дітям загрожують значно дивніші вороги.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 65%. Оглядачам сподобався фірмовий візуальний світ Бертона, але сюжет називали слабшим за картинку: красиво, дивно, атмосферно – просто не завжди так захопливо, як могло б бути.
"Дім дивних дітей міс Сапсан": дивитись трейлер
Маємо для вас добірку фільмів про таємничі маєтки, д