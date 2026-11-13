Якщо "Дивні дива" вже переглянули: 5 містичних серіалів із не менш моторошними сюжетами

Привиди, загадкові зникнення, магічні ключі та істоти, яких краще ніколи не зустрічати. Якщо реального життя вам недостатньо для стресу, ці серіали із задоволенням додадуть трохи надприродного хаосу. Причому деякі історії починаються настільки невинно, що ви навіть не помітите, коли звичайна сімейна драма перетвориться на справжній кошмар.

24 Канал зібрав п'ять містичних серіалів, у яких реальність постійно межує з чимось незрозумілим. Тут варто боятися не лише монстрів, а й людей, які надто добре приховують свої секрети.

"Ключі Локків", 2020–2022

Жанр: містика, фентезі, трилер

IMDb: 7,3

Кількість сезонів: 3

Після загадкового вбивства батька троє дітей родини Локків разом із матір'ю переїжджають до старовинного сімейного маєтку. Невдовзі вони знаходять дивні ключі, кожен із яких має власну магічну силу. Один дозволяє проникати в чужі думки, інший – переміщатися між місцями, а деякі взагалі краще не чіпати.

Чому варто подивитися: серіал поєднує сімейну драму, пригоди та темне фентезі. Тут багато загадок, несподіваних відкриттів і небезпечних істот. Після перегляду навіть звичайна зв'язка ключів здаватиметься підозрілою.

"Ключі Локків": дивитись трейлер

"Венздей", 2022–дотепер

Жанр: містика, детектив, чорна комедія

IMDb: 8,0

Кількість сезонів: 2

Венздей Аддамс потрапляє до академії, де навчаються підлітки з надприродними здібностями. Здавалося б, ідеальне місце для дівчини, яка обожнює все похмуре й ненавидить звичайних людей. Але навіть тут Венздей знаходить собі проблеми. Поблизу академії починають відбуватися загадкові вбивства, а сама героїня відкриває в собі незвичайні здібності та береться за небезпечне розслідування.

Чому варто подивитися: Дженна Ортега створила одну з найхаризматичніших героїнь сучасного телебачення. Серіал приваблює готичною атмосферою, чорним гумором і детективною інтригою. А ще тут чудово доводять, що поганий настрій може бути не недоліком характеру, а стилем життя.



"Венздей": дивитись трейлер

"Інститут", 2025–дотепер

Жанр: фантастика, містика, психологічний трилер

IMDb: 6,7

Кількість сезонів: 2

12-річний геній Люк Елліс прокидається в незнайомому приміщенні й дізнається, що опинився в загадковій установі. Тут утримують дітей із незвичайними здібностями – телепатією та телекінезом. Працівники інституту запевняють, що їхня діяльність має надзвичайно важливу мету. Однак методи виховання більше нагадують жорстокі експерименти, ніж турботу про обдарованих дітей.

Чому варто подивитися: екранізація роману Стівена Кінга поєднує моторошну атмосферу, надприродні здібності та історію боротьби із жорстокою системою. Особливо лякає думка, що найнебезпечнішими монстрами тут можуть виявитися звичайні дорослі.



"Інститут": дивитись трейлер

"Страшилки", 2023–2025

Жанр: містика, пригоди, жахи

IMDb: 6,7

Кількість сезонів: 2

Група підлітків починає розслідувати загадкову смерть школяра, яка сталася кілька десятиліть тому. Невдовзі вони стикаються з надприродними явищами, дивними предметами та моторошними істотами, пов'язаними з минулим їхнього містечка. І що глибше герої занурюються в історію, то більше розуміють: дорослі знають значно більше, ніж розповідають.

Чому варто подивитися: серіал заснований на популярних книжках Роберта Лоуренса Стайна. Тут є загадкові прокляття, монстри та атмосфера класичних підліткових жахів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче трохи налякатися, але не готовий після перегляду спати з увімкненим світлом.



"Страшилки": дивитись трейлер

"Шершні", 2021–дотепер

Жанр: психологічний трилер, містика, жахи

IMDb: 7,7

Кількість сезонів: 3

Літак із дівочою футбольною командою зазнає катастрофи посеред дикої природи. Підлітки залишаються без їжі, зв'язку та надії на швидкий порятунок. Спочатку вони намагаються виживати разом. Але поступово голод, страх і дивні події перетворюють звичайну команду на щось значно моторошніше. Паралельно глядачам показують доросле життя тих, кому вдалося вижити. І стає очевидно, що деякі таємниці краще було назавжди залишити в лісі.

Чому варто подивитися: "Шершні" майстерно поєднують психологічний жах, загадки та можливу містику. Тут неможливо до кінця зрозуміти, чи герої зіткнулися з надприродними силами, чи просто поступово втрачають здоровий глузд.



"Шершні": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку містичних серіалів на вечір, від яких будуть бігати мурахи по шкірі.



