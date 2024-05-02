До Міжнародного дня Гаррі Поттера: у Лондоні підняли в повітря величезну фігуру тітоньки Мардж

2 травня відзначається Міжнародний день Гаррі Поттера у всьому світі. Шанувальники захопливої історії про хлопчика зі шрамом, якому вдалося перемогти злочинного Волан-де-Морта, не забувають екранізовану сагу, створену видатною письменницею Джоан Роулінг.

За відгуками прихильників Гаррі Поттера, свято було оголошене прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном 2 травня 2012 року. Щоб відзначити цю подію, у Лондоні запустили в повітря величезну надувну ляльку тітоньки Мардж з кінострічки.

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У Лондоні в небо запустили в гігантську надувну ляльку тітоньки Мардж

За змістом оповідання, саме 2 травня 1998 року відбулася кульмінаційна битва за чарівний світ Гогвортса, під час якої головний герой переміг Того-Кого-Не-Можна-Називати. На честь цього у Лондоні відбувся справжній перфоменс. Мабуть, кожен поттероман пам'ятає цю сцену із фільму.

У цей день прихильники всесвіту Гаррі Поттера проводять марафон перегляду всіх фільмів та організовують тематичні костюмовані вечірки.

Скільки є частин "Гаррі Поттера"

Серія охоплює вісім фільмів, які розкривають основну сюжетну лінію і виходили з 2001 по 2011 рік. Крім того, існують три фільми-продовження.

"Гаррі Поттер і Філософський Камінь (2001)"

"Гаррі Поттер і Таємна Кімната" (2002)

"Гаррі Поттер і В'язень Азкабану" (2004)

"Гаррі Поттер і Келих Вогню" (2005)

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (2007)

"Гаррі Поттер і Напівкровний Принц" (2009)

"Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" – Частина 1 (2010)

"Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" – Частина 2 (2011)

Влаштуйте собі затишний вечір і пригадайте усі пригоди хлопчика зі шрамом на лобі. Відсвяткуйте Міжнародний день Гаррі Поттера по-особливому.