Актора фільму "Супербрати Маріо" раптово знайшли мертвим на лайнері

Американського музиканта та актора, відомого за композицією "Elvis Is Everywhere" і ролями в фільмах "Супер Брати Маріо" та "Великі вогняні кулі" – Моджо Ніксона – раптово виявили мертвим. Його тіло знайшли після виступу на круїзному лайнері.

Чоловіку було 66 років. Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про дії Моджо Ніксона напередодні жахливого інциденту.

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Моджо Ніксон помер на лайнері: що відомо

Відомо, що перед своєю смертю Ніксон брав участь у музичному фестивалі "Outlaw Country Cruise", який проходив на круїзному лайнері. Протягом шестиденного заходу корабель подорожував з Маямі до Пуерто-Рико, зупиняючись в Домініканській Республіці.

За словами близьких, у Ніксона можливо стався серцевий напад. Проте офіційну версію причини його смерті наразі не надають.

Життя та кар'єра Моджо Ніксона

Ніксон починав свою кар'єру не з акторської стежини. Він вирішив спробувати себе у музиці. Моджо представив світові пісню "Elvis Is Everywhere", яка стала популярним хітом.

Після цього він вирішив спробувати себе в акторській сфері. Його дебют відбувся у ролі барабанщика Джеймса Ван Ітона у біографічному фільмі Джеррі Лі Льюїса "Великі вогняні кулі". Крім того, Ніксон з'явився в ще п'яти фільмах, серед яких "Супербрати Маріо" та "Машина 54, де ти?". А у 2022 році вийшов документальний фільм "Маніфест Моджо: життя та часи Моджо Ніксона".

"Супербрати Маріо": дивіться онлайн трейлер фільму