"Молоді сиві українці – це ми": режисерка Ірина Цілик описала 90-й день війни у межах Канн

Українська режисерка фільмів "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Я і Фелікс" Ірина Цілик зараз перебуває на Каннському кінофестивалі. Щодня вона спілкується із журналістами та акторами, й розповідає про війну. Як почувається режисерка зараз – читайте далі.

Цьогоріч Ірина Цілик на Каннському кінофестивалі обиратиме найкращу документальну стрічку у журі нагороди "Золоте око". Крім цього, презентуватиме свою стрічку "Я і Фелікс".

До речі Аґнєшка Голланд розкритикувала Канни за участь фільму Серебреннікова: що сказала режисерка

У Каннах: Ірина Цілик описала відчуття на 90-й день війни

Ірина почала з того, що 90-й день війни – насправді плюс-мінус 3000-й, якщо враховувати те, що війна розпочалася 8 років тому. Режисерка пригадала: "В кінці лютого цього року я вперше дізналася, що це за фізичне відчуття – волосся стає дибки. В ніч з 25-го на 26-те метрів за 500 від нашого будинку щось влучило у вантажівку з боєприпасами, вони довго вибухали, така шалена дискотека".

Ми не знали тоді, що саме відбувається. Я ніби не боялася за себе, але дивилася, як син фізично тремтить, і тоді вперше дізналася про себе, що в стані стресу я впадаю в ступор, і лише шкіра голови холоне, а волосся – "ворушиться",

– сказала вона.

Вона продовжила: "Сьогодні вранці, в осередку мирного лакшері життя (у Каннах, – Кіно 24), я спросоння почула несподіваний звук знадвору (Гелікоптер? Щось інше?), і знову – дивлюся на сина, як він мирно спить, а в мене волосся стає дибки".

Я пропустила інформацію, а вранці побачила, що днями росіяни розбомбили військову навчальну частину "Десна", де загибли 87 людей. А потім побачила ще нові офіційні факти сексуальних злочинів росіян, зокрема зґвалтувань українських дітей. Я не хочу все це знати, але знаю. Воно невідступно слідує за мною,

– поділилася переживаннями Ірина Цілик.

Режисерці доволі важко бути в Каннах і насолоджуватися процесом, переглядом стрічок та атмосферою. "Сиджу на показах фільмів, спілкуюся з людьми й так далі, але водночас уявляю ці зґвалтування в деталях, і нема на те ради. А потім пишу про це знову і знову, ніби ходжу колами, бурмочу, щоб не забути. Але ж я не забуду. І ви не забудете", – з жахом поділилася Ірина.

"Кожного ранку помічаю, що в мене надто багато тепер сивого волосся, якого раніше не було. Молоді сиві українці – це ми", – підсумувала вона.

, Ірина Цілик стала першою українкою в журі нагороди "Золоте око" в Каннах. Разом з Аґнешкою Голланд та іншими кінодіячами вона обиратиме найкращий документальний фільм фестивалю.



Ірина Цілик з Аґнешкою Голланд на Каннському кінофестивалі / Фото Getty images

Нагадаємо, польська режисерка Аґнєшка Голланд, президентка Європейської кіноакадемії, розкритикувала Каннський кінофестиваль за включення російського проєкту до основного цьогорічного конкурсу. Що вона сказала – читайте за посиланням.