"Я вдячна за кожен ранок": Беллуччі про життя після 60

Моніка Беллуччі у 61 рік явно не збирається воювати з календарем. Акторка стала героїнею жовтневого номера Harper’s Bazaar і в інтерв’ю розповіла про вік, красу, материнство та те, чому зрілість для неї – не вирок, а просто інший етап життя.

Як повідомляє harpersbazaar, Беллуччі зізналася, що не боїться змінюватися. За її словами, деякі ролі вона просто не змогла б зіграти у 30 чи 40 років, адже для них потрібні досвід, прожиті історії та ті самі життєві "шрами", які гримом не намалюєш.



Моніка Беллуччі / Фото Rocío Ramos



Акторка також наголосила, що не бачить сенсу намагатися повторювати образи з "Малени", "Незворотності" чи "Страстей Христових". Тепер її більше цікавлять ролі, де зовнішність – не головний спецефект.

Для Беллуччі краса давно не зводиться до дзеркала. Вона говорить про друзів, родину, дітей, море, здоров’я і навіть запах ранкової кави. З віком, каже акторка, починаєш цінувати речі, які у молодості здавалися фоновими.

Про Голлівуд і зрілих жінок

Беллуччі вважає, що кіноіндустрія поступово змінюється. Якщо раніше після 40 кар’єра акторки могла різко піти в режим "дякуємо, до побачення", то зараз жінки старшого віку все частіше отримують сильні ролі й залишаються в центрі уваги. Як приклади вона назвала Катрін Денев, Ізабель Юппер і Фанні Ардан.

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