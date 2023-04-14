5 мотиваційних фільмів для тих, хто вигорів на роботі

Робота може бути надзвичайно важкою і виснажливою, особливо, коли ви працюєте безперервно. Якщо ви вигоріли на роботі та потребуєте відпочинку, ми підготували для вас добірку фільмів, які мотивують, допоможуть розслабитися та віднайти внутрішній спокій.

В цьому списку ви знайдете фільми різних жанрів: драми, комедії та інші. Кожна з цих стрічок справить на вас незабутні враження та допоможе забути про щоденний рутинний стрес.

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5 фільмів для тих, хто вигорів на роботі

"Серйозна людина"

"Серйозна людина" – чорна комедія братів Коен. Фільм розповідає про Ларрі Гопніка, професора єврейського коледжу на Середньому Заході у 1967 році. Життя головного героя руйнується, коли його дружина хоче розлучення, а діти крадуть гроші з його гаманця. Брат Ларрі оселився у нього на необмежений термін, але проводить більшість часу в туалеті, що дратує інших мешканців будинку. Усе це посилюється ворожими анонімними записками, що загрожують роботі професора, а також шантажем студента-випускника, який вимагає необхідну оцінку.

"Серйозна людина" 2009: дивіться трейлер

"Найвеличніший шоумен"

Фільм "Найвеличніший шоумен" розповідає історію Фінеаса Барнума – фантастичного мрійника, який ніколи не відступає перед труднощами. Змалку він боровся за своє майбутнє, а коли компанія, де він працював, збанкрутувала, чоловік вирішив швидко та ефективно започаткувати свій бізнес. Ідея прийшла до нього під час гри з доньками, де він зрозумів, що всім людям бракує справжнього видовищного шоу. Так він подарував глядачам те, чого їм бракувало. Стрічка покаже не тільки злети, але й падіння легендарного Фінеаса Барнума

"Найвеличніший шоумен" 2017: дивіться трейлер

"Джой"

Біографічна драма "Джой" розповідає про сильну жінку, яка бореться за своє майбутнє. Американська домогосподарка Джой Мангано вирішила не залишатись в декреті й присвятити свій час бізнесу, який допоміг їй побудувати власну імперію на ринку.

Все почалося з того, що прибираючи власний будинок, Джой придумала швабру, яка значно полегшувала її роботу. Це стало початком її шляху, який мав як успіхи, так і поразки. Однак, головною рисою характеру головної героїні є цілеспрямованість. Незалежно від того, які перешкоди вона зустрічає, Джой впевнено відстоює свою справу.

Цей фільм показує, що все можливе в житті, якщо дуже захотіти.

"Джой" 2015: дивіться трейлер

"Людина, яка змінила все"

Біографічна драма про генерального менеджера Оклендської бейсбольної команди розповість, як досягнути конкурентоздатності, навіть якщо фінансові можливості обмежені. У бізнесі, так само як і у спорті, можна досягнути дивовижних результатів, лише переборовши страх, апатію та тиск зовнішнього ринку.

"Людина, яка змінила все" 2011: дивіться трейлер

"Почни спочатку"

Фільм про талановиту та харизматичну Майю, яка заставить глядачів сміятися, плакати та не здаватися, всупереч усьому. Коли Майя вже не сподівалася, що її мрії здійсняться, вона випадково отримує роботу в великій корпорації. Тепер жінка має шанс довести всім, що вроджений талант і блискучий креатив так само важливі, як і диплом престижного університету.

"Почни спочатку": дивіться трейлер