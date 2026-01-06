6 фільмів, які мотивуватимуть до змін кожного

Іноді так буває, що кожній людині потрібен певний поштовх до якихось змін. Певні фільми можуть допомогти з цим.

24 Канал рекомендує добірку фільмів, які подарують не просто натхнення, а й додадуть мотивації кожному, хто їх подивиться.

Не пропустіть Якщо набридли святкові комедії: що подивитись прихильникам гостросюжетних бойовиків

Мотиваційні фільми

"У гонитві за щастям", 2006

Рейтинг IMDb: 8,0

Кріс Ґарднер опиняється на межі виживання: без грошей, житла і стабільної роботи, але з маленьким сином на руках. Попри постійні відмови та приниження, він не здається і чіпляється за єдиний шанс змінити своє життя.

"У гонитві за щастям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їсти, молитися, кохати", 2010

Рейтинг IMDb: 5,9

Одного разу головна героїня усвідомлює, що живе не своїм життям, і вирушає у подорож трьома країнами, щоб віднайти баланс між тілом, душею і серцем. Кожен етап цієї подорожі допомагає їй позбутися страхів, старих прив'язаностей і навчитися слухати себе.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

"1+1"/"Недоторканні", 2011

Рейтинг IMDb: 8,5

Багатий аристократ, прикутий до інвалідного візка, і хлопець із неблагополучного району знаходять одне в одному несподівану підтримку. Їхня дружба змінює погляд на життя, руйнує соціальні бар'єри і доводить, що справжні зміни починаються зі щирого людського контакту.

"1+1"/"Недоторканні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дика", 2014

Рейтинг IMDb: 7,1

Після особистої трагедії жінка вирішує самотужки пройти тисячі кілометрів складним маршрутом. Фізична виснаженість, страх і самотність змушують її переосмислити власні помилки, втрати та біль.

Цей фільм може стати особливим для багатьох людей.

"Дика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний воїн", 2006

Рейтинг IMDb: 7,2

Молодий спортсмен, одержимий перемогами, зустрічає загадкового наставника, який змінює його уявлення про успіх. Через випробування та втрати він навчається жити "тут і тепер", слухати себе і знаходити силу не лише в тілі, а й у свідомості.

"Мирний воїн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя Пі", 2012

Рейтинг IMDb: 7,9

Після корабельної катастрофи юнак залишається сам посеред океану разом із тигром. Його боротьба за виживання перетворюється на глибоку внутрішню подорож, де віра, надія і уява стають єдиною опорою.

"Життя Пі": дивіться онлайн трейлер фільму