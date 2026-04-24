3 мотиваційні фільми для тих, хто сумнівається у собі
- "Приховані фігури" (2016) розповідає про трьох жінок, які працюють у NASA в 1960-х роках і доводять, що талант важливіший за расу та стать.
- "Дика" (2014) – історія про Шеріл Стрейд, яка проходить 1700 кілометрів, щоб подолати труднощі в житті, а "Невидима сторона" (2009) показує, як подружжя змінює життя бездомного підлітка.
Усі люди час від часу сумніваються у собі. У такому випадку можуть допомогти мотиваційні фільми, де головні герої проходять ті чи інші випробування й показують власну силу.
24 Канал розповість, які фільми подивитися тим, хто сумнівається у собі. Обов'язково увімкніть їх, якщо переживаєте ненайкращий період у житті.
Які фільми подивитись, якщо сумніваєтесь у собі?
"Приховані фігури" (2016)
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Події фільму розгортаються у 1960-х роках у США, коли темношкірі люди не мали рівних прав із білими. Проте Кетрін Джонсон, Дороті Вон та Мері Джексон працюють у NASA й доводять, що стать і раса не мають значення, якщо є талант і професіоналізм.
"Дика" (2014)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
У центрі сюжету – Шеріл Стрейд, яка переживає складний період у житті. Щоб покращити свій стан, головна героїня вирішує пройти понад 1700 кілометрів: від Каліфорнії до кордону з Канадою. Жінка одразу розуміє, що мандрівка горами й лісами з важким наплічником – ще те випробування.
"Невидима сторона" (2009)
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Одного разу подружжя приймає до себе бездомного підлітка і стає його законними опікунами. Ця зустріч змінює як життя чоловіка і дружини, так і самого хлопця.
Завдяки новій сім'ї Майкл Оер вступає до університету. Він захоплюється футболом і незабаром стає справжньою зіркою Національної футбольної ліги (НФЛ).
