Іспанська мелодрама "Моя провина", що розповідає про заборонене кохання Ноа та Ніка, підкорила багатьох глядачів у різних країнах світу. Вже вийшла друга частина романтичної історії, а зараз шанувальники очікують на третю, що вийде в жовтні 2025 року.

Якщо вам сподобався фільм "Моя провина", Кіно 24 рекомендує ще 4 стрічки, які варто подивитися в очікуванні на нову частину. Ці фільми мають подібну атмосферу, трохи напруги, емоційної глибини та розповідають про складні стосунки між людьми.

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"Після" (2019)

Головні герої Тесс і Гардін – взагалі не схожі одне на одного. Вона – дівчина з небагатої сім'ї, зразкова донька й студентка. Натомість зухвалий Гардін може дозволити собі будь-що, але його найбільше приваблює лиш бунтарство. Відколи пара зустрілася в шкільній їдальні, їхнє життя кардинально змінилося.

Актори показали у фільмі приголомшливу хімію. Вони з легкістю передають емоції та вразливість героїв. Бурхливі стосунки та заборонене кохання роблять стрічку обов'язковою для перегляду фанам "Моєї провини".

"Після": дивіться трейлер онлайн

"Автокатастрофа" (1996)

Через ДТП Джеймс Баллард потрапляє в лікарню зі зламаною ногою, а водій іншого авто гине. У лікарні Джеймс знайомиться з дружиною загиблого. Після одужання їхні стосунки перетворюються на сексуальну пристрасть. Дивакуватий дослідник Воган пропонує їм відтворити смерть чоловіка в аварії. Від цього вони відчувають шалене збудження.

Цей еротичний трилер зібрав неоднозначні відгуки серед критиків. Фільм трохи складніший, ніж "Моя провина", але він однаково залишається видатним серед тих, що розповідали про інтимну близькість.

"Автокатастрофа": дивіться трейлер онлайн

"Будка поцілунків" (2018)

У центрі сюжету – нерозлучні друзі Лі та Еллі, які народилися в один день. Останнього літа в школі Еллі почала привертати увагу інших хлопців у школі. Але дівчина закохана у старшого брата Лі, красунчика-спортсмена Ноя. Еллі хоче привернути його увагу, але й зберегти дружбу.

Стрічка має легшу тематику, але все одно розповідає про заборонене кохання та юнацьку пристрасть. У ньому поєдналися гумор та щирі моменти.

"Будка поцілунків": дивіться трейлер онлайн

"Крізь моє вікно" (2022)

Підліткова мелодрама розповідає про дівчину Ракель, яка добре вчиться та слухається батьків. Але вона шалено закохана у хлопця, який поселився в будинку напроти. Подумки Ракель вже вийшла за нього заміж і народила дітей, але насправді дізналась лише його ім'я. Арес тим часом взагалі не здогадується про існування дівчини.

Це захоплива історія, яка показує межу між пристрастю та одержимістю. За напруженою подорожжю пари від роману до чогось особливого хочеться спостерігати беззупинно.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн