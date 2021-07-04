Чарівна та чудна "Моя улюблена Страшко": що нам покажуть в серіалі

Українська кінокомпанія "Кінороб", на замовлення телеканалу 1+1, працює над драмедією "Моя улюблена Страшко" – адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty. Прем’єра відбудеться зовсім скоро. А поки про головних героїв, перші кадри та сюжет читайте на Кіно 24.

Про що новий серіал "Моя улюблена Страшко"

Цікаво, що колумбійський серіал Betty la fea транслювався в більш ніж 180 країнах та перекладений на 25 мов.

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Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Серіал зображатиме реалії великого міста, всі проблеми та виклики. В ньому піднімуть питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Нікому не секрет, що світ змінюється і всі ми також. Часто люди оцінюють людей лише за їхньою зовнішністю.

Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість.

"Моя улюблена Страшко" 2021: перший тизер



Якою буде головна героїня в "Моя улюблена Страшко"

Роль Насті Глушко втілить молода українська 24-річна акторка Ірина Поплавська.

Моя героїня Настя Глушко дуже добра, абсолютно чиста душа. Але разом з тим вона дуже сильна,

– ділиться акторка.

"З самого початку в неї вже все є, крім усвідомлення і розуміння цього, – доповнює Ірина. Десь вона буде дуже кумедна, я б навіть сказала трішки дивна. Моя героїня влаштовується на роботу в косметичну компанію помічником генерального директора. Виглядає вона зовсім не так, як людина з б'юті-індустрії. Не зважаючи на булінг, на те, що її не сприймають, Настя не втрачає віру в те, що все вийде".



Ірина Поплавська в ролі Насті Глушко / Фото Телеканал 1+1

Нагадаємо, україномовний серіал розповість про життя дівчини, яка влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії Bon Visage. Однак, потрапивши в такий красивий і багатий світ, вона себе почуває як "сіра мишка" – незатишно й невпевнено. Своїми діями вона хоче довести усім, що красивий одяг та приваблива зовнішність – це не найголовніші якості в людини. Згодом її начальник все-таки починає в головній героїні щось більше, аніж скромну помічницю.

"Моя улюблена Страшко" 2021: другий тизер

Спочатку було дуже круто вживатися в роль, а потім я зрозуміла, що важко більше, ніж круто. Адже у перевтіленні є складні для мене моменти, я розумію, що десь треба себе стримувати, Настя б себе так не поводила,

– зізналася Ірина Поплавська.

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"Головна героїня зовнішньо відрізняється від загальноприйнятих стандартів краси, особливо, якщо ми говоримо про людей, які працюють в б’юті індустрії. Не зважаючи на те, що її не сприймають, кепкують через брекети, окуляри, одяг, який дуже далекий від модних тенденцій, вона залишається вірною собі та бачить світ красивим", – коментують творці серіалу.



Ірина Поплавська в ролі Насті Глушко / Фото Телеканал 1+1

Хто отримав головну чоловічу роль в серіалі "Моя улюблена Страшко"

Роль Макса Бондаренко, керівника косметичної компанії Bon Visage, зіграє відомий український актор Олександр Соколов, якого глядачі знають із серіалу "Бідна Саша".

Мій герой веселий, товариський, прагне отримати найкраще,

– ділиться акторка.

"Він схильний до авантюр, через що йому доводиться часом виходити з дуже складних ситуацій, –доповнює Олександр. Але йому допомагає його винахідливість. Мені імпонує, що до складних ситуацій він вміє підійти з гумором".



Олександр Соколов в ролі Макса Бондаренко / Фото Телеканал 1+1

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Як виглядає знімальний майданчик

Актори вже 5 місяців перебувають на знімальному майданчику серіалу. В одному з київських павільйонів побудували цілий офіс косметичної компанії та квартири головних героїв. Цікаво, що для облаштування дому головної героїні художники по реквізиту збирали предмети інтер’єру та меблі по всій країні, адже більшість деталей вже давно вважаються вінтажними і в крамницях їх вже не знайти, – зазначає телеканал 1+1.



Олександр Соколов та Ірина Поплавська у серіалі "Моя улюблена Страшко" / Фото Телеканал 1+1

Саундтреком до серіалу став новий хіт гурту KAZKA "Красива серцем".

"Ідея і пісня мені сподобались одразу! Адже я, як і кожна дівчина, відчуваємо схожість історії головної героїні серіалу із власним життям. Неважливо якої зовнішності людина та чим займається – ми часто стикаємось із булінгом, об’єктивізацією та несприйняттям себе. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями та силами, а основне – давала віру у себе. Адже головне – бути красивим серцем та мати чисті думки, а все інше умовності", – зазначила співачка Олександра Заріцька.

KAZKA "Красива серцем" 2021: слухайте пісню



Зараз тривають зйомки серіалу, про дату прем’єри поки не повідомляють.