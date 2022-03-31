Моє серце з народом України, – Наталі Портман розповіла про ресурси для допомоги українцям

Ще одна світова знаменитість підтримала Україну – це Наталі Порман. Зірка Marvel закликала своїх підписників підтримати гуманітарні фонди, які надають допомогу біженцям з України.

На сторінці в інстаграмі вона перерахувала організації, куди можна пожертвувати кошти. Свій допис Порман доповнила відомою ілюстрацією американської художниці Мони Шефер Едвардс, чиї проєкти публікували The Rolling Stones та Newsweek.

Читайте також Голлівуду ні до кого в принципі, – член Гільдії продюсерів США про підтримку України на Оскарі

Наталі Портман закликала підтримувати українців фінансово

Моє серце з народом України та тими, хто опікується та допомагає біженцям. Нижче я перерахую деякі ресурси, щоб ви могли доєднатися до допомоги тим, хто потребує вашої підтримки,

– зазначила Наталі Портман.

Ось ресурси, про які згадала Наталі Портман:

@wckitchen працює в Україні, Польщі, Румунії, Молдові та Угорщині — надають свіжу їжу біженцям, а також тим, хто перебуває в бомбосховищах у Києві (wck.org);

@careorg надає жінкам і сім’ям гігієнічні набори, підгузки, спальні мішки, їжу, воду та психосоціальну підтримку (www.care.org);

@sunflowerofpeace роздає парамедикам і лікарям на передовій рюкзаки першої допомоги, ліки та медичні інструменти (www.sunflowerofpeace.com);

@rescueorg надає невідкладну підтримку та медичну допомогу переселенцям у Польщі (rescue.org).



Наталі Портман закликала підтримувати українців фінансово / Скриншот допису