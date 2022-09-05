"Мрії дітей міста Марії": відбулась прем’єра фільму, який зняли діти Маріуполя

4 вересня у Києві відбулася прем’єра фільму "Мрії дітей міста Марії". Герої проєкту – діти віком від 8 до 15 років.

Діти, які пережили окупацію в Маріуполі, зняли власний короткометражний фільм. 14 учасників створили сценарій, підібрали локації, реквізит, костюми та працювали з камерою. Допомогли їм у цьому викладачі-практики Ukrainian Film School.

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Про що документальний фільм "Мрії дітей міста Марії"

Як 24 каналу повідомила пресслужба, організатори проєкту впевнені, що крім отриманих знань та навичок, гра в кіно допомагає дітям подолати перенесений стрес та відчути впевненість у власних силах і віру у щасливе завтра. "Мрії дітей міста Марії" – документальний фільм, в якому діти діляться своїми історіями та розповідають, про що мріяли раніше і про що мріють зараз", – зазначають вони.

Режисером-постановником стрічки виступив Тарас Ткаченко – куратор режисерського курсу кіношколи та автор кінохітів "Чорний ворон" та "Гніздо горлиці". Оператором-постановником — випускник та викладач кіношколи Євгеній Васильченко ("Доброволець").

Учасники проєкту – діти, які вибрались з тимчасово окупованого Маріуполя. Діти, які не лише чули про війну, але й бачили її на власні очі. У нашому документальному фільмі ми хочемо поговорити про мрії. Для нас – це можливість дізнатися, про що діти мріяли раніше і якою є їхня найзаповітніша мрія зараз,

– поділилася генеральна продюсерка проєкту та засновниця Ukrainian Film School, Альона Тимошенко.

Прем’єра фільму "Мрії дітей міста Марії" відбулася у Києві / Фото пресслужби

За офіційними даними, російські окупанти вбили в Маріуполі близько