3 мультфільми студії Disney, від яких ви не зможете відірватися

Мультфільми полюблять як діти, так і дорослі. За переглядом чогось легкого можна розслабитися, повеселитися та інколи навіть почерпнути щось корисне. Крім того, вони ідеально підійдуть для всієї родини, яка хоче провести час разом.

Одні з найкращих мультфільмів випускає студія Disney. Деякі з них вже стали культовими та неймовірно полюбилися глядачам. Редакція Кіно 24 зібрала підбірку мультфільмів від Disney, які підкорять ваші серця.

До речі Не варто витрачати час: 3 невдалих мультфільми

"Енканто: Світ магії" (2021 рік)

Це історія про дівчинку Мірабель Мадригал. Вона народилася у сім'ї, де володіють магічними здібностями, однак сама ніякого дару не має, через що дуже сумує. Родина мешкає у чарівному місті Енканто, яке одного разу опиняється в небезпеці. Рятувати свою домівку поспішає Мірабель.

"Енканто: Світ магії": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Коко" (2017 рік)

Хлопчик Мігель обожнює грати на гітарі, любов до музики передалася йому від діда. Головний герой мультфільму фанатіє від покійного співака Ернесто де ла Круса. Однак бабусі зовсім не подобається захоплення внука.

Одного разу Мігель вирішує виступити на площі свого міста, аж раптом зустрічає примар. Згодом стало відомо, що це родичі хлопця, яких вже немає в живих. Близькі беруть Мігеля у свій світ, аби показати інше життя. Однак повернутися додому герою одразу не вдається.

"Коко": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Ваяна" (2016 рік)

Дитинство Ваяни пройшло на невеличкому острові біля берегів Тихого океану. Однак його мешканцям загрожує небезпека, через дуже давнє прокляття. Дізнавшись про це, дівчинка відправляється назустріч пригодам, про які давно мріяла. Під час подорожі вона знайомиться з напівбогом Мауї. Чоловікові потрібно ризикнути, аби позбавити острів від небезпечного прокляття.

"Ваяна": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Сподіваємося, що ви обрали для себе мультфільм на сьогоднішній вечір, аби розслабитися та набратися енергії перед початком нового робочого тижня.