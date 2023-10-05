Приголомшлива сума: скільки мільйонів доларів зібрала "Мавка" у світовому прокаті

2 березня в кінотеатрах відбулася прем'єра українського анімаційного мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Він показав феноменальний результат касових зборів в Україні, а потім підкорив світових глядачів.

"Мавку" показали у понад 80 країнах. До Дня Незалежності в Україні вона вже вийшла онлайн, а міжнародний прокат завершиться через декілька місяців.

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"Мавка" зібрала у прокаті понад 17 мільйонів доларів

Приголомшливим результатом "Мавки" у світовому прокаті поділилася СЕО Film.ua Group Вікторія Ярмощук на медіафорумі Kyiv Media Week.

Важко переоцінити, наскільки міжнародний успіх "Мавки" важливий для всього ринку. Для багатьох наших дистриб'юторів успіх "Мавки" відродив віру в незалежну анімацію та дуже сильно підняв рейтинг і довіру до українського кіно,

– зазначила Ярмощук.

Сюжет і трейлер "Мавки"

В одному з найкращих українських мультфільмів розповіли історію безмежних українських лісів, які з давніх-давен приховують безліч таємниць і загадок. Серед столітніх дерев, живуть незвичайні міфічні істоти. Головною героїнею є Мавка – Душа і новообрана Берегиня Лісу. Її головне завдання – захищати Ліс та його головний скарб – Джерело життя – від будь-яких зазіхань людей.

Одного дня доля Мавки переплітається з долею Лукаша – простого хлопця з села, який володіє рідкісним музичним даром – неймовірною грою на сопілці. Вони до безтями закохуються одне в одного, але навіть не здогадуються, через що доведеться пройти. Чи зможе Мавка врятувати Ліс, а кохання Лукаша саму Мавку?

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму