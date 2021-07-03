Мережу збив з пантелику дебютний трейлер мультфільму за мотивами Mortal Kombat

Кінокомпанія Warner Bros. Animation презентувала дебютний трейлер нової частини мультфільму за мотивами гри Mortal Kombat. Стрічка має назву Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms і з’явиться на екранах 31 серпня 2021 року.

Про що розповідає мультфільм Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Події Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms починаються одразу після дій попереднього анімаційного фільму Legends: Scorpion's Revenge, що вийшов у квітні 2020 році.

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За сюжетом Шао Кан проводить вирішальний турнір й змушує Рейдена і його бійців взяти в ньому участь, де буде вирішена доля світів. На думку Рейдена, вона просто зобов’язані перемогти. Також у мультфільмі продовжується сюжетна лінія Скорпіона, який, безперечно, теж намагається врятувати всесвіт від важкої долі – запобігти воскресінню Єдиної Сутності, яка може покласти всьому край.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms 2021: дивіться трейлер до мультфільму

Прем’єра стрічки запланована на 31 серпня 2021 року.