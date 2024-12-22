5 чудових мультфільмів 2024, які вже можна подивитися онлайн

Рік прямує до завершення. Це означає що настав час пригадати найкращі кінороботи, що вийшли у 2024. Щодо анімації, цей рік не був однозначним: на екрани виходили як невдалі чи середні мультфільми, так і феноменальні.

24 Канал зібрав вдалі мультфільми 2024 року. Ці анімаційні стрічки вже можна переглянути на багатьох онлайн-платформах.

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"Думками навиворіт 2"

Райлі та її друзі готуються відвідати триденний хокейний табір. У цей час дівчинка дорослішає, а це означає, що на її емоції теж чекають зміни. До легендарної п'ятірки додаються ще 4 нові емоції. Поки Райлі намагається вразити старших хокеїстів, Тривога виганяє Радість та інші емоції.

Цей фільм показує, як легко гіперболізувати проблеми та наскільки це руйнівна звичка – приглушувати негативні емоції.

"Думками навиворіт 2": дивіться трейлер онлайн

"Трансформери: Початок"

Події мультфільму розгортаються на планеті Кібертрон. Оптімус Прайм та Мегатрон раніше були хорошими друзями. Стрічка розповідає про походження героїв і те, чому раптом вони стали запеклими ворогами.

Мультфільм про трансформерів вдихає свіже життя у серію фільмів. Це чудово деталізована анімація та увага до дрібниць, а також бездоганне відтворення історії.

"Трансформери: Початок": дивіться трейлер онлайн

"Оріон і Темряк"

11-річний хлопчик Оріон має чималий список різних страхів, але найбільший з них – темрява. Перед поїздкою до місцевого планетарію його відвідує уособлення його страху, який розчарований постійними скаргами хлопчика.

Він пропонує Оріону подорож, щоб показати справжню красу ночі. Мультфільм досліджує різноманітні емоції й показує, що страх – це те, з чим стикаються насправді всі покоління.

"Оріон і Темряк": дивіться трейлер онлайн