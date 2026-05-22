3 мультфільми 2026 року, які варто подивитися з дітьми
Наближаються вихідні, а це означає, що можна буде провести час усією сім'єю. Прогулянка вдень і перегляд цікавого мультфільму ввечері – чудова ідея для хорошої суботи чи неділі.
24 Канал розповість, які мультфільми 2026 року можна подивитися з дітьми.
Які нові мультфільми подивитися з дітьми?
"Стрибунці"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Мейбл завжди любила тварин. Завдяки науковому прогресу дівчинка може стати частиною їхнього світу в механічному тілі та розкрити таємниці дикої природи.
Проте світ тварин виявляється не таким простим. Мейбл стикається з загадками, несподіваними відкриттями та пригодами.
"У чужій шкурі"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Маленька лісова істота та величний птах, які є заклятими ворогами, обмінюються тілами й разом вирушають у дику подорож.
"Цап‑забивайло"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Це історія про козлика Вілла, який отримує можливість стати частиною професійної ліги та грати у звіробол, де перевагу мають найшвидші та найнебезпечніші хижаки. Команда не дуже тепло приймає Вілла, проте він прагне змінити правила гри й довести, що великі мрії може мати будь-хто.
Який український сімейний фільм вийде незабаром?
До речі, вийшов новий український фільм "Хрещатик 48/2", який можна подивитись усією сім'єю. У ньому розповідається про Юрка та Мію, які випадково потрапляють до Потойбічного Києва.
Вони зустрічають героїв українського фольклору, переживають різні пригоди та вступають у боротьбу зі стародавньою Богинею смерті. Чи вдасться дітям та їхнім новим друзям перемогти зло?