5 мультфільмів для дорослих, які можуть вас здивувати

Серіали для дорослих мають небувалу популярність, багато з них дуже вдалі і відомі на весь світ. Однак про мультфільми для такої самої вікової групи говорять дуже рідко.

Disney, Pixar і DreamWork очевидно домінують у створенні анімаційних фільмів, що сподобаються як дітям, так і дорослим. Однак редакція Кіно 24 пропонує звернути увагу на небанальні мультфільми, які можна переглянути, коли діти вже у ліжку.

Дивіться також 5 психологічних фільмів, які можна подивитися ввечері після роботи

"Небезпечні мандри"

Стрічка розповідає про групу кроликів, які вирішують втекти від небезпеки та знайти собі новий дім. Виснажлива подорож змушує їх стикнутися з тиранією, свободою та дорослими проблемами. Мультфільм здається безневинним через його персонажів, та насправді історія кроликів жорстока і сумна.

"Небезпечні мандри": дивіться трейлер онлайн

"Принцеса Мононоке"

Сюжет розгортається в середньовічній Японії та розповідає про молодого воїна на ім'я Асітака, який потрапляє в конфлікт між людьми та богами лісу. Після того, як він стає проклятим демоном, Асітака шукає ліки проти цього прокляття. Він приходить до таємничого лісу, де він зустрічає Сан – дівчину, виховану вовками. Сан, також відома як Принцеса Мононоке, захищає ліс від людей, які руйнують природу заради ресурсів.

"Принцеса Мононоке": дивіться трейлер онлайн

"Затьмарення"

Анімаційно-ігровий фільм розповідає про химерне недалеке майбутнє, де кожні два з десяти американців за наказом уряду стежать за рештою вісьмома. Один з держслужбовців повинен стежити за своїми друзями. Та він починає усвідомлювати всю абсурдність ситуації, коли ти не можеш довіряти навіть найближчим.

"Затьмарення": дивіться трейлер онлайн

"Персеполіс"

Це анімаційна адаптація графічних мемуарів французької мисткині іранського походження Маржан Сатрапі, яка змальовувала історію змін в Ірані у другій половині 20 століття. У центрі сюжету – смілива дівчинка Марджан, яка любить Брюса Лі, слухає Iron Maiden і досліджує світ. Та навколо відбуваються страшні речі: близьких переслідують, людей саджають за ґрати, а жінок одягають у хіджаби.

"Персеполіс": дивіться трейлер онлайн

"Аномаліза"

Головний герой анімаційно-лялькового фільму – успішний письменник, який навчає спілкуватися з клієнтами. Насправді в житті він грубий та незграбний, а всі люди здаються йому схожими. Чоловік приїздить на конференцію, а в готелі знайомиться з дівчиною на ім'я Ліза. Вона стає для нього аномалією, адже її вираз обличчя та голос відрізняється від інших.

"Аномаліза": дивіться трейлер онлайн

Перегляд таких мультфільмів точно можуть вас здивувати. Адже підіймають непрості теми та змушують замислитися.