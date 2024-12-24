Торкнуться душі кожного: 3 топові мультфільми для перегляду з сім'єю

Зимові свята – це можливість побути з сім'єю. Провести з близькими час можна за переглядом теплого мультфільму, що сподобається кожному члену сім'ї.

Мультфільми – це суміш анімації, героїв, що запам'ятовуються з першого разу, та сильні меседжі, пише 24 Канал. Рекомендуємо переглянути ці анімаційні стрічки і батькам, і дітям – вони зворушать серця кожного.

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"Красуня і Чудовисько" (1991)

Розумна й незалежна дівчина Белль потрапляє в замок, де живе Чудовисько. Насправді це принц, якого прокляли за його жорстокість. З часом між ними виникають справжні почуття та любов, що здатні зруйнувати прокляття.

"Красуня і Чудовисько": дивіться трейлер онлайн

Це перший анімаційний фільм, який номінували на Оскар. Навіть сьогодні герої, красива анімація та зворушлива історія кохання залишається одною з найкращих в Disney.

"Король Лев" (1994)

Маленьке левеня Сімба тікає з королівства після трагічної загибелі батька та підстави з боку рідного дядька. Згодом він розуміє, що повинен повернутися та відновити справедливість.

"Король Лев": дивіться трейлер онлайн

Це один з найвеличніших мультфільмів як за сюжетом, так і за анімацією. Ідеї та історія цієї стрічки торкнеться душі людини, якого б віку вона не була.

"Панда Кунг-Фу" (2008)

По здається незграбною пандою, який ні на що не годиться. Несподівано він стає Обраним воїном кунг-фу. Разом з талановитими майстрами та наставником Шифу він повинен перемогти грізного ворога і захистити Долину Миру.

"Панда Кунг-Фу": дивіться трейлер онлайн

Це повчальний мультфільм про те, що не обов'язково кардинально змінювати себе, щоб розкрити свій потенціал. Спершу По намагається вдавати "справжнього" Воїна-Дракона, але лише тоді, коли приймає свою особистість – перевершує всіх.