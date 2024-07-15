Побили всі рекорди: мультфільми "Нікчемний Я" зібрали шалену суму у прокаті

На фоні нещодавнього виходу "Нікчемного Я 4", серія мультфільмів стала першою анімаційною франшизою, яка побила усі можливі рекорди. Стрічка зібрала шалену суму у прокаті.

Зокрема, фільм заробив 5 мільйонів доларів від касових зборів. У матеріалі дізнаєтесь подробиці про успіх стрічки.

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"Нікчемний Я 4" вийшов у кіно з шаленим успіхом: подробиці

На початку липня 2027 року мультфільм "Посіпаки 4" вийшов у прокат і за перший місяць показів зібрав понад 437 мільйонів доларів завдяки спільним зусиллям компаній Illumination та Universal Pictures.

Сюжет фільму знову зосереджується на пригодах Грю, його дружини, посіпаків та доньок, які вирушають у нові відпустки, але зіштовхуються з новою злочинною парою.

"Нікчемний Я 4": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Франшиза "Посіпаки", як і її чотири попередні частини та спін-оффи, зібрала разом понад 5 мільярдів доларів у світовому прокаті, що стало рекордом для історії анімаційних фільмів.

Ініціатива Illumination і Universal Pictures не припиниться, оскільки вони вже планують випустити "Посіпаки 3" до кінця 2027 року, продовжуючи радувати фанатів захопливими пригодами улюблених персонажів.