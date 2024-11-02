3 ностальгійні мультфільми, які повернуть вас у дитинство

Доросле життя стресове й непросте: часом здається, що від усіх цих проблем неможливо сховатися. У такий момент хочеться тепла та затишку, – це відчуття може подарувати ностальгійне кіно.

Редакція Кіно 24 розповість про мультфільми, які можуть подарувати теплі емоції. Ці стрічки не лише розважать, але й зможуть немов повернути нас у безтурботне дитинство.

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"Аладін"

Рік: 1992

Режисер: Рон Клементс, Джон Маскер

Рейтинг IMDb: 8.0

Анімаційний фільм від Walt Disney базується на оповіді про Аладіна та чарівну лампу зі збірки "Казок тисячі й однієї ночі".

Це історія молодого хлопця, який живе в вигаданому місті Аграба. Він мріє про краще життя і закохується в принцесу Жасмін. Одного дня Аладін знаходить чарівну лампу, в якій живе джин, що готовий виконати три бажання. Завдяки магії лампи він отримує можливість змінити своє життя, але йому доводиться змагатися зі зловмисником Джафаром, який прагне заволодіти лампою.

"Аладін": дивіться трейлер онлайн

"Король Лев"

Рік: 1994

Режисер: Роб Мінкофф, Роджер Аллерс

Рейтинг IMDb: 8.5

У центрі сюжету – історія молодого левеня Сімби, який є наступним у черзі на правління Землями Прайду після свого батька Муфаси. Та йому загрожує дядько Шрам, який хоче позбутися їх та сам посісти трон. Сімба втікає з Прайд-ленду й пристає до дуету Тимона й Пумби, які вчать його безтурботному способу життя. Тим часом у Землях Прайду настає голод і спустошення.

Легендарний мюзикл здобув дві премії Оскар, Золотий глобус, три премії Греммі став лідером за касовими зборами й посів високе місце у списку найкращих фільмів за версією IMDb.

"Король Лев": дивіться трейлер онлайн

"Канікули Гуфі"

Рік: 1995

Режисер: Кевін Ліма

Рейтинг IMDb: 6.8

Безтурботний та простодушний пес Гуфі – один з улюблених персонажів Діснея. Про нього створили безліч мультфільмів, та найпопулярніший з них розповідає про сина Гуфі – старшокласника Макса. Той дуже хвилюється, що він може стати схожим на свого батька, коли спілкуватиметься з однокласницею Роксаною, у яку закохався у школі.

В останній день перед канікулами Макс прагне всіма способами привернути увагу дівчини. Директор дізнається про його вибрики та скаржиться батькові. Тож Гуфі вирішує поїхати з сином на риболовлю, не підозрюючи, що він ставить під загрозу перше побачення Макса.

"Канікули Гуфі": дивіться трейлер онлайн