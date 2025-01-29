3 універсальні анімаційні фільми, які сподобаються навіть дорослим

Існує помилкова думка, що мультфільми створені тільки для дітей. Але від початку кінематографа анімація особливо приваблювала сім'ї та людей будь-якого віку. Адже батьки насолоджувалися такими стрічками так само, як і їхні діти.

Індустрія продовжує боротися з цим стереотипом та створює такі мультфільми, що підійдуть і дорослій аудиторії, і дітям. 24 Канал зібрав такі стрічки, що сподобаються будь-якій віковій категорії.

Цікаво Сподобаються кожному: 3 цікаві японські мультфільми, які варто подивитися з сім'єю

"Коко" (Coco, 2017)

Режисер: Лі Анкріч, Адріан Моліна

Рейтинг IMDb: 8.4

Цей мультфільм переносить глядача у мексиканське свято Дня мертвих. 12-річний хлопчик Мігель мріє стати музикантом, але сім'я забороняє йому займатися музикою. Він випадково потрапляє до Країни Мертвих, де відкриває таємниці своєї родини.

Проникливі пісні, барвиста анімація та важлива тема родинних зв'язків і пам'яті про своїх рідних підкорить кожну людину незалежно від її віку.

"Коко": дивіться трейлер онлайн

"Вперед і вгору" (Up, 2009)

Режисер: Піт Доктер

Рейтинг IMDb: 8.3

Літній чоловік Карл вирішує виконати мрію своєї покійної дружини – подорожувати до водоспаду в Південній Америці. Він прив'язує до свого будинку тисячі повітряних кульок і відлітає. Супутником Карла стає юний бойскаут Рассел.

Це шедевр анімації, який розповість чарівну історію кохання, покаже правильний приклад дружби й те, що мрії мають властивість здійснюватися. Фільм нагадує, що ніколи не пізно знаходити щасливі моменти у житті.

"Вперед і вгору": дивіться трейлер онлайн

"Принцеса Мононоке" (Mononoke-hime, 1997)

Режисер: Хаяо Міядзакі

Рейтинг IMDb: 8.3

Події фільму від Studio Ghibli розгортається в Японії наприкінці періоду Муроматі. Принц Асітака зустрічає дівчину, яку виховували вовки. Вона готова на все, щоб захистити ліс від жадібних людей.

Мультфільм сподобається дорослим через важливу тему та представлення персонажів. Тут їх не зобразили банально як лиходіїв чи героїв, а показали різні риси, мотивації та причини їхніх вчинків.

"Принцеса Мононоке": дивіться трейлер онлайн