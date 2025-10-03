Шрек – зелений велетень-людожер, який понад два десятиліття залишається одним із найулюбленіших мультяшних героїв у світі. Його пригоди, сповнені гумору, казкової магії та щирих емоцій, підкорили серця дітей та дорослих.

Кінокомпанія Universal Pictures уже повідомила, що нова частина про Шрека вийде у грудні 2026 року. З цієї нагоди пропонуємо у добірці від Кіно 24 пригадати всі фільми франшизи – від першого знайомства зі Шреком і Фіоною до драматичних поворотів із Румпельштільцхеном.

"Шрек", 2001

Зелений велетень-огр Шрек живе на болоті та найбільше цінує спокій. Та раптом його ідилію руйнує лорд Фаркуад, який вирішив вигнати всіх казкових істот на територію людожера. Щоб повернути своє житло, Шрек укладає угоду з лордом: він рятує принцесу Фіону від злого дракона, а натомість отримує своє болото без інших "жителів".

"Шрек": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Шрек 2", 2004

Шрек і Фіона повертаються з медового місяця і їдуть у гості до батьків принцеси – короля та королеви. Батько не в захваті від зятя, а хрещена Фея мріє видати Фіону заміж за свого сина Прекрасного Принца. Щоб врятувати кохання, Шрек, Віслюк і новий герой – Кіт у Чоботях вирушають у чергову пригоду.

"Шрек 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Шрек 3", 2007

Коли король Гарольд помирає, то Шрек стає наступним у черзі на престол. Однак велетень категорично проти цього, тому вирушає у дорогу, щоб знайти справжнього спадкоємця – Артура, далекого родича Фіони. У цей час Прекрасний Принц організовує змову, щоб заволодіти троном. Шрек і його друзі мають протистояти виклику й врятувати не тільки близьких, а й все королівство.

"Шрек 3": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Шрек назавжди", 2010

Шрек починає відчувати втому від сімейних обов'язків і сумує за старими часами, коли він був страшним велентнем-людожером, а не відомим героєм. У відчаї він укладає угоду з підступним Румпельштільцхеном, яка змінює реальність: Шрек ніколи не рятував Фіону, а світ занурився у хаос. Тепер йому доведеться відновити справжній хід подій, повернути кохання принцеси та врятувати друзів.

"Шрек назавжди": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Нагадаємо, що окрім основних частин було ще й чимало спін-оффів.

"Кіт у Чоботях", 2011.

"Кіт у Чоботях: Останнє бажання", 2022.

Кілька короткометражок: "Привид Шреківського болота", "Шрек: Різдво" та інші.

