3 нетипові мультсеріали для дорослих, які варто подивитися
Мультсеріали перестали бути розвагою лише для дітей. Тепер у багатьох таких шоу чорний гумор та недитячі сцени, що не може не приваблювати кіноманів.
Якщо вам набридли звичайні серіали, відкривайте для себе світ мультиплікаційного кіно, пише Кіно 24. У добірці 3 мультсеріали з сарказмом, дорослими жартами й незвичними темами.
Дивіться також Заполонив соцмережі: Даша Квіткова порекомендувала романтичний серіал на вечір
"Рік і Морті"
Події розгортаються навколо сімейки Смітів, до якої входять батьки, їхні діти Саммер і Морті та дідусь Рік. Рік Санчес – ексцентричний науковець з алкогольною залежністю, який переїжджає до доньки. Він створює винаходи та подорожує паралельними світами. Одного разу Рік вирішив взяти з собою Морті: так і почалися їхні спільні пригоди.
"Рік і Морті": дивіться трейлер онлайн
Як пишуть критики, це нетипова історія про поганого дідуся і нерішучого онука. Тут багато емоційних і химерних сцен.
"Кінь БоДжек"
Трагікомедійний серіал розповідає про антропоморфного коня БоДжека, який раніше був зіркою шоубізнесу. Тепер він намагається боротися з депресією і залежностями на тлі спаду популярності. Все це відбувається у сатиричному Голлівуді, де тварини живуть впреміш з людьми.
"Кінь БоДжек": дивіться трейлер онлайн
За версією кінокритиків BBC, цей серіал є одним з 15 найкращих на Netflix, HBO та Apple TV. Він сподобається тим, хто любить роздумувати про психологію особистості та стосунків.
"Розчарування"
Події серіалу розгортаються у Дрімляндії. Принцеса Тіабіні, яку називають просто Бін – нетипова донька короля, яка не шукає розкоші та суконь. Вона любить випити пива та хоче самостійно творити свою долю. Після втечі з власного весілля Бін об'єднується з демоном Люциком й ельфом Ельфо – так починаються їхні пригоди.
"Розчарування": дивіться трейлер онлайн
Серіал створений творцями "Сімпсонів" та "Футурами", тому він у подібному стилі.