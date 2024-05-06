Повернуть в дитинство: мультсеріали, які пам'ятає кожна дитина 90-х

У 90-х на українському телебаченні з'явилося багато іноземних мультсеріалів, які обожнювало безліч дітей. Прибігаючи зі школи, вони мерщій вмикали телевізор, аби подивитися чергову серію улюбленого мультика.

Здійснімо подорож по провулках пам'яті і заново відкриємо для себе шедеври нашого дитинства, купаючись у теплому сяйві ностальгії. Кіно 24 підготував 5 мультсеріалів, які ви точно пам'ятаєте.

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"Оггі та кукарачі" (1998 – 2012)

В цьому мультфільмі маленькі глядачі зустрічають Оггі, милого котика з великим апетитом і ще більшим серцем. Все, чого він прагне, – це зручне місце для сну, смачна їжа та телевізор. Але його мирне життя перевертають з ніг на голову пустотливі таргани – Маркі, Ді-Ді та Джої. Чи зможе Оґґі перехитрити цих настирливих шкідників і відновити гармонію у своєму домі?

"Оггі та кукарачі": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Губка Боб Квадратні штани" (1999 – до сьогодні)

Губка Боб Квадратні Штани – один з найопулярніших американський мультиків, який вийшов до ефіру в 1999 році і швидко став улюбленцем фанатів.

Губка Боб – милий веселун, який живе в затишному ананасовому будиночку зі своїм другом, равликом Гері. Бікіні Боттом також є домівкою для цілої плеяди яскравих персонажів, таких як морська зірка Патрік, розумна білка Сенді та кальмар-перфекціоніст Сквідвард.

"Губка Боб Квадратні штани": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Чіп і Дейл – Бурундучки-рятівнички (1980 – 1990)

Бурундучки-рятівники Чіп і Дейл – це надзвичайно веселий та цікавий телесеріал.

Так, глядачі зустріли динамічну команду героїв, в яку окрім Чіпа та Дейла входить Пружинка – симпатична мишка, Сирогриз, який не уявляє життя без шматочка соковитого сиру, та вірна мушка Гадзик. Ці безстрашні друзі завжди готові простягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Мультсеріал покаже захопливі пригоди з цією унікальною командою рятувальників.

"Чіп і Дейл – Бурундучки-рятівнички: дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Качині історії" (1987 – 1990)

Приготуйтеся зануритися у пригодницький світ мультсеріалу з чарівним мільярдером Скруджем Макдаком та його трьома пустотливими племінниками в головних ролях. Попри свої багатства, Скрудж намагається захистити свої величезні статки від підступних лиходіїв. Цей мультсеріал занурить у цікаві історії, коли головні герої проходять через захоплюючі випробування та кумедні халепи.

"Качині історії": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Черепашки-ніндзя" (1987 – 2017)

Черепашки-ніндзя – це дивовижна команда з чотирьох черепашок-мутантів – Донателло, Рафаеля, Леонардо та Мікеланджело. Вони вчаться навичкам ніндзя у свого мудрого сенсея Сплінта, пацюка-мутанта. Разом вони живуть у підземній каналізації Мангеттена і захищають вулиці Нью-Йорка від зла.

"Черепашки-ніндзя": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

Ці мультсеріали справді стали культовими та улюбленими для багатьох дітей 90-х. Цікаві сюжети та оригінальні історії – те, що приваблювало маленьких глядачів колись і продовжує виконувати цю місію досі.