МЗС відреагувало на скандальний фільм "Глухі коханці" у Таллінні: "Злочини не можна виправдати"

На Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати стрічку російського режисера Бориса Гуца під назвою "Глухі коханці", яка розповідає історію "кохання українки та росіянина". Міністерство закордонних справ закликало цього не робити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС. Міністерство закордонних справ України закликало організаторів Талліннського кінофестивалю переглянути своє рішення і прибрати з програми фільм російського режисера.

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МЗС України закликало організаторів Талліннського фестивалю прибрати з програми фільм російського режисера

У своєму зверненні Міністерство висловило подяку Талліннському кінофестивалю за підтримку України й надану платформу для українських культурних ініціатив, але водночас закликало фестиваль переглянути включення цього фільму до офіційної програми.

У Міністерстві зазначили, що, хоча культурні ініціативи важливі для підтримки діалогу між народами, включення фільму, який зображує "кохання українки та росіянина", на фоні війни Росії проти України є неприпустимим.

Військові злочини не можна виправдати. Хоч ми й дякуємо Талліннському кінофестивалю за надання сцени для України, ми закликаємо їх переглянути рішення включити фільм "Глухі коханці" в програму,

– йдеться в офіційній заяві МЗС.

Міністерство також підкреслило, що спроби "гуманізувати" Росію як агресора через культурні продукти, такі як цей фільм, є неприйнятними. У МЗС наголосили, що воєнні злочини Росії проти українського народу не можна виправдати, а спроби "відбілювання" образу агресора через кіно є неприпустимими в умовах важкої війни.