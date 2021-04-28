Ексучасниця "Холостяка" Надін знялась у серіалі "Кріпосна": перші кадри у розкішному костюмі

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Джерело:

інстаграм Надін Медведчук

Українська блогерка та учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" Надін Медведчук взяла участь у зйомках популярної стрічки "Кріпосна". Наразі невідомо, чи у неї епізодична роль, чи одна з головних у 3 сезоні серіалу каналу "СТБ".

За словами Надін в коментарях інстаграму, вона припинила шукати кохання у телевізійних реаліті-шоу (типу "Холостяка"), але тепер вона мріє себе реалізувати в кіно. Одним з її перших кроків стала участь в серіалі 3 сезону "Кріпосна".

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Надін гратиме у "Кріпосній" 3 сезон

Зірка вже похизувалась першими кадрами із кімнати з розкішним інтер'єром. Позаду неї можна побачити фуршат зі смаколиками для реквізиту, а сама Надін одягнула чарівний костюм з пишною спідницею часів XIX століття. 

"Я стала частинкою української костюмованої телевізійної драми "Кріпосна". Опинилась на балу у 1856 році. Відчула себе справжньою принцесою! Цей сезон буде захоплюючим! Знімалась в різних проектах, але цей один з наймасштабніших! Затамовую подих від атмосфери, звуків оркестру та вишуканості в деталях! Погляди та манери акторів в перервах між зйомками зовсім незмінні – для мене це було незвично, наскільки професійно всі входять в роль", – написала Надін в мережі.

Для перегляду усіх кадрів гортайте праворуч:

Жінка додала, що їй настільки сподобалась атмосфера та рівень зйомок, що Надін поставила собі ціль – знятись в головній ролі серіалу протягом наступних 3-х років. Наразі вона чекає на прем'єру 3 сезону серіалу "Кріпосна", яка запланована на 2021 рік.

Реакція фанатів

Підписники Надін по-різному відреагуали на появу блогерки в серіалі, але чимало фанатів підкреслило, що їй надзвичайно підходить образ із серіалу.

  • "Вам дуже йде цей неймовірно красивий образ";
  • "Як тобі підходить плаття і ця атмосфера! Неймовірно!";
  • "Це говорить та, що казала: "Все, я не буду зніматися в телевізійних проєктах";
  • "Ви як справжня княжна";
  • "Їй що, нема що робити – по проєктах ходить тільки";
  • "Обожнюю цей серіал";
  • "Розумничка!";
  • "Дуже красива, як народилася в ту епоху".

Що відомо про Надін та шоу "Холостяк"

  1. Жінка стала однією з 15-ти учасниць популярного шоу на "СТБ" – "Холостяк" 11 сезон. Головним героєм шоу став Михайло Заливака.
  2. Проєкт Надін покинула швидко – у 3 випуску вона відправилась додому разом з іншими учасницями шоу. 
  3. Михайло Заливака вирішив попрощатися з Надін у 3 випуску, бо не повірив у щирість її намірів. Дівчина вже була учасницею багатьох шоу та 5 років поспіль прагнула потрапити в "Холостяк". На думку чоловіка, блогерка шукала публічні стосунки.
  4. Згодом вона пояснила, що шукає щастя на тб-проєктах, оскільки вірить, що чоловіки там справді шукають серйозні стосунки. 