Найпопулярніший новий комедійний мінісеріал на Netflix, який допоможе вам розслабитись ввечері

28 березня на стримінговій платформі Netflix відбулась прем'єра серіалу "Настанови для панянок". Менш аніж за місяць стрічка зібрала шалену кількість переглядів, високі рейтинги та навіть стала найпопулярнішою на платформі.

Якщо вам не вистачає відпочинку та релаксу, саме час увімкнути цей серіал. Тим більше, що стрічка налічує всього 8 епізодів. У матеріалі Кіно 24 ми розповімо більше про сюжет.

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Про що сюжет серіалу "Настанови для панянок"

Кажуть, що цей серіал точно сподобається фанатам "Бріджертонів". Адже дія відбувається в Іспанії ХІХ століття. Дивовижні костюми, світські інтриги та пристрасне кохання – усе, що люблять наші глядачі.



У центрі сюжету Елена Б'янда, яка є найкращою компаньйонкою міста. Вона допомагає заможним дівчатам знайти гідного нареченого та вдало вийти заміж.

"Настанови для панянок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Елена вимоглива до себе, своїх підопічних та їхніх женихів. Принципова та сувора, вона ніколи не дозволить своїм дівчатам "вискочити" за першого ліпшого. Однак інколи коханню та почуттям не завадять жодні правила.

До речі, днями новий блискучий український серіал став одним із найпопулярніших на Netflix: що це за стрічка