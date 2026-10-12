96-річний Роберт Вагнер показав фото доньки акторки українського походження Наталі Вуд

Голлівудський ветеран Роберт Вагнер, схоже, не збирається відставати від молодшого покоління й продовжує активно користуватися соцмережами. Цього разу 96-річний актор поділився рідкісною світлиною зі своєю донькою Наташею Грегсон Вагнер, яка відсвяткувала 56-річчя.

Як повідомляє 24 Канал, Наташа – донька легендарної голлівудської акторки українського походження Наталі Вуд, чия трагічна смерть у 1981 році досі викликає чимало запитань.



29 вересня Роберт Вагнер опублікував в інстаграмі спільне фото з Наташею, зроблене в ресторані. На світлині батько й донька усміхаються, позуючи перед камерою.

Актор також залишив зворушливе привітання, зазначивши, що вони з дружиною Джилл Сент-Джон пишаються Наташею та вдячні за радість і любов, які вона приносить у їхнє життя.

Цікаво, що Наташа зовні нагадує свою знамениту матір. І хоча жінка також обрала акторську професію, повторити шалену популярність Наталі Вуд їй не вдалося.

Що відомо про родину та трагічне минуле

Наташа народилася у 1970 році в шлюбі Наталі Вуд із продюсером Річардом Грегсоном. Згодом акторка вдруге вийшла заміж за Роберта Вагнера, з яким уже перебувала у шлюбі в 1957–1962 роках.

У 1981 році Наталі Вуд загинула, потонувши під час прогулянки на яхті. Їй було лише 43 роки. Після трагедії Вагнер офіційно удочерив Наташу й виховував її як рідну доньку.

Попри те, що актор не є її біологічним батьком, вони зберегли надзвичайно близькі стосунки. Наташа раніше зізнавалася, що Вагнер був поруч навіть під час народження її власної доньки.

Нині Роберт Вагнер живе зі своєю четвертою дружиною Джилл Сент-Джон, з якою одружився ще у 1990 році. І поки Голлівуд регулярно здригається від гучних розлучень та сімейних чвар, ця родина демонструє, що теплі стосунки можна зберегти навіть після непростих життєвих випробувань.

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