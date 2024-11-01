Відома українська акторка чесно відповіла, чи готова поповнити лави ЗСУ: "Моя місія – тут"

Наталія Бабенко – відома українська акторка, зірка таких фільмів, як "Пульс" та "БожеВільні". Артистка поділилась своїми думками щодо можливості стати на захист країни у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.Life. Артистка відповіла, де саме, на її погляд, вона приносить найбільше користі.

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Наталія Бабенко чесно зізналась, чи готова мобілізуватись у ЗСУ

Наталія Бабенко каже, що вона часто буває надто емоційною, і її вчинки можуть бути невиваженими. Акторка зауважила, що така нерозсудливість могла б призвести до небезпечних ситуацій, навіть до загибелі на передовій. Зважаючи на це, вона впевнена, що приносить значно більше користі, залишаючись у тилу.

Мені здається, я б не змогла. Я настільки буваю імпульсивна та нерозсудлива, коли мені щось не подобається. Я просто в певний момент не змогла б, мабуть, стримати себе. Я б просто десь пішла й одразу загинула. І це така беззмістовна смерть – ти й нікому не допоможеш, і помреш. Тому я вважаю, що я корисніша тут. Дуже хочеться саме через мистецтво говорити про важливе. Тому що культура на часі,

– зазначає акторка.

Бабенко акцентує на тому, що, використовуючи свою творчість, вона має можливість підіймати важливі суспільно-політичні теми. Через свої виступи й проєкти вона прагне не лише розважати, а й сприяти обговоренню актуальних проблем, залучаючи широку аудиторію до розуміння ситуації в країні. Це, на її думку, є важливою частиною внеску в загальну боротьбу.

Окрім того, Наталія Бабенко поділилася своїми глибокими переживаннями російської мови на українських вулицях, особливо на третій рік повномасштабної війни. Особливо артистка обурена, коли чує мову країни-агресора з уст дітей та підлітків.

Моя місія – бути тут, говорити про важливі питання і висловлювати своє обурення, коли люди спілкуються російською,

– зізналася вона.

Наталія підкреслила, що не прагне проявляти агресію до таких людей, але це явище викликає у неї біль.