Любителька Путіна Наталія Орейро зніметься у російському новорічному фільмі

Наталія Орейро погодилася знятися у російському фільмі про їхнього Діда Мороза. У 2021 році вона отримала російський паспорт,

Стрічка матиме назву "Лист Діду Морозу". Про це розповіли російські ЗМІ.

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Наталія Орейро зіграє в новорічному російському кіно

Кінорежисером фільму з Наталією Орейро в головній ролі стане кінорежисер Кирило Кузін.

У нас вже є підтверджені всі наші артисти, це не дрім-каст, всі домовленості дотримані. Наталію Орейро вже забукали, і навіть дати свої вона дала,

– сказав він.

Разом із Наталією Орейро зіграють російські актори Надія Міхалкова та Дмитро Назаров. Прем’єра картини вийде у 2025 році. Виробництвом фільму займатиметься кіностудія імені Горького.

Наталія Орейро / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про Наталію Орейро і її російський паспорт