Любителька Путіна Наталія Орейро зніметься у російському новорічному фільмі
Джерело:Обозреватель
Наталія Орейро погодилася знятися у російському фільмі про їхнього Діда Мороза. У 2021 році вона отримала російський паспорт,
Стрічка матиме назву "Лист Діду Морозу". Про це розповіли російські ЗМІ.
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Наталія Орейро зіграє в новорічному російському кіно
Кінорежисером фільму з Наталією Орейро в головній ролі стане кінорежисер Кирило Кузін.
У нас вже є підтверджені всі наші артисти, це не дрім-каст, всі домовленості дотримані. Наталію Орейро вже забукали, і навіть дати свої вона дала,
– сказав він.
Разом із Наталією Орейро зіграють російські актори Надія Міхалкова та Дмитро Назаров. Прем’єра картини вийде у 2025 році. Виробництвом фільму займатиметься кіностудія імені Горького.
Що відомо про Наталію Орейро і її російський паспорт
- Наталія Орейро – уругвайська актриса та співачка, яка отримала популярність в Україні завдяки головним жіночим ролям в аргентинських серіалах "Багаті і знамениті" і "Дикий янгол", останній з яких був показаний на телеканалі "Новий канал" у 2002 році.
- У 2019 році зірка розповіла про бажання отримати паспорт Росії на шоу "Вечірній Ургант". Тоді російське посольство в Аргентині почуло її й вона подала документи на громадянство.
- У 2021 році Путін підписав наказ і Наталія Орейро отримала російське громадянство. До того ж диктатор Кремля присвоїв його і її 9-річному сину. Після цього Рейро навіть заговорила російською.
- У 2022 році Орейро зіграла у стрічці "Йосі, розкаяний шпигун" та драмі "Свята Евіта".