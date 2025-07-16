Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв чесно відповіли, чому не з'являються в кіно

Народні артисти України Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв тривалий час не знімаються у повнометражних фільмах. Акторське подружжя пояснило, чому вони не з'являються на екранах.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв є акторами театру Івана Франка. У виставах вони з'являються значно частіше, ніж у кіно. Подружжя назвало причину в інтерв'ю SLAWA LIFE, передає Кіно 24.

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Наталія Сумська зауважила, що зараз не знімають масштабних історичних драм, де б їй хотілося отримати важливу роль. Натомість звичні ролі у побутових стрічках її не цікавлять.

Зараз пропонують не те, що б нам сподобалося. Звісно, нам би личили якісь масштабні ролі. Знімаються якісь побутові фільми, але там мами. Просто мами – мені це не дуже цікаво. І не те щоб я очікую, я просто живу, нам є що робити. Ми заповнені театром, друзями, дітьми,

– поділилась народна артистка.

Анатолій Хостікоєв також зауважив, що називає себе актором театру. Такий розвиток кар'єри його цілком задовольняє.

"З кіно у мене вже давно немає жодних контактів. Очевидно, це закономірно, тому що я вважаю себе актором театру. І ті ролі, які я грав у театрі й граю досі, я звідти отримую енергію, і мене це влаштовує. Хоча кіно, звичайно, це дуже цікава історія. Я пробувався у багато фільмів, в яких я б з задоволенням зіграв, але не вийшло", – зазначив Хостікоєв.

Нагадаємо, на початку року Ольга Сумська розповіла, що примирилась з сестрою Наталією після тривалого конфлікту. Непорозуміння залишилися в минулому, тож зараз зіркові сестри знову спілкуються.