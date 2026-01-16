Наталія Сумська прийшла з сином-красенем на прем'єру фільму "Марті Супрім: Геній комбінацій"

У Києві відбулася прем'єра фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій". На заході з'явилася Наталія Сумська разом зі своїм сином В'ячеславом Хостікоєвим.

Хлопець озвучив у стрічці головного героя, тож народна артистка прийшла підтримати свого сина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ТСН.

Що відомо про допрем'єрний показ фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій"?

Прем'єра відбулася в столичному кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Республіка. На заході з'явилося чимало відомих людей, аби подивитися допрем'єрний показ драми про спорт студії A24 під назвою "Марті Супрім. Геній комбінацій". У стрічці головну роль зіграв Тімоті Шаламе, який днями опинився в центрі скандалу через байдужість до українців. Більше читайте за посиланням.

Головного персонажа у стрічці озвучив український актор В'ячеслав Хостікоєв, син Наталії Сумської, народної артистки України. Тож вони удвох з'явилися на допрем'єрному показі.



Допрем'єрний показ фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" / Фото ТСН

Також на заході можна було помітити інших знаменитостей, серед яких Женя Галич, Анатолій Анатоліч, Островський, Анастасія Половинкина, Роман Свічкоренко з дружиною Валерією Чернецькою та інших українських відомих особистостей.

Що відомо про фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій"?

"Марті Супрім. Геній комбінацій" – це американський фільм, прем'єра якого відбулася 25 грудня 2025 року.

В український прокат стрічка вийшла 15 січня 2026 року.

Це спортивна трагікомедія, яку зрежисував Джош Сафді.

"Марті Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму