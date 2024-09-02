Наталка Денисенко чесно відповіла чи був у неї роман з Тарасом Цимбалюком: "Мій чоловік це знає"

Відома українська акторка Наталка Денисенко вперше відкрито відповіла на чутки про романтичні стосунки зі своїм колегою по серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарасом Цимбалюком. Вона зізналася, що справді має особливі почуття до Тараса.

Актори часто проводять час разом, публікують спільні фото в соціальних мережах та з’являються разом на публічних заходах. Їхні стосунки також міцно пов’язані з роботою, оскільки вони грають у спільних виставах і знімаються разом у фільмах.

Радимо "Жіночий лікар" повертається: коли та де дивитись прем'єру 2 сезону

Наталка Денисенко відповіла, які стосунки в неї з Тарасом Цимбалюком

Чутки про можливий роман між Денисенко та Цимбалюком циркулюють вже деякий час, і прихильники пари часто припускають, що їх пов'язує більше, ніж просто дружба. Однак 34-річна акторка вирішила розставити всі крапки над "і", підкресливши, що між ними дійсно існує глибокий зв'язок, але він має духовний і дружній характер, а не романтичний.

Тарасик – це мій брат. Я дуже багато йду у духовний розвиток і я навіть питала у своїх провідників. Прийшла така картинка, що в минулому житті він був мій брат і що я типу, як впала з якоїсь скелі, що він мене не вберіг. І я Тарасу це розказую і він каже, ти знаєш, у мене реально таке відчуття, що мені треба тебе якось берегти, щось класне тобі зробити. Тому я дуже люблю Тарасика і мій чоловік це знає, і знає Тараса. І я його наречену Світланку знаю,

– поділилася Денисенко.

Насправді ж Наталка Денисенко вже понад 7 років щасливо заміжня за актором і військовим Андрієм Федінчиком. Разом вони виховують сина, якому теж дали ім'я Андрій. Тарас Цимбалюк також перебуває у стосунках із дизайнеркою та підприємницею Світланою Готочкіною.