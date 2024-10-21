Наталка Денисенко вперше прокоментувала зрадницьку позицію Безрук: "Це нормально"

Відома українська акторка Наталка Денисенко відкрито поділилась своїми думками щодо колег, які зрадили Україну. Акторка не могла оминути позицію Галини Безрук, яка викликала обурення в багатьох українців.

Про це Денисенко розповіла в інтерв'ю Українській Правді. Вона наголосила, що в умовах війни важливо залишатися вірними своїм принципам і підтримувати національні цінності.

Дивіться також Вибір українців: 10 найпопулярніших фільмів Netflix, які варто подивитися ввечері

Наталка Денисенко про зраду Галини Безрук

Денисенко підкреслила, що Галина Безрук вирішила залишитися в Росії разом зі своєю дитиною, обравши будувати свою кар'єру в умовах агресії проти України.

Акторка відверто заявила, що не готова працювати з Безрук у майбутньому, навіть якщо та одного дня оголосить про свою любов до України та повернення. Для Денисенко це питання не лише професійної етики, а й моральних цінностей. Вона вважає, що свідомий вибір залишитися в країні-агресорі свідчить про позицію, яку не можна ігнорувати.

Це нормально, це її вибір. Я теж якоюсь мірою її розумію, чому вона так зробила. Ми завжди робимо вибір або з любові, або зі страху. Вона зробила вибір через страх. Тому що вона боялася, що тут на неї нічого не чекає, через страх за свою дитину, кар'єру. Але це не та людина, з якою мені по дорозі,

– прокоментувала акторка.

Інтерв'ю Наталки Денисенко: дивіться відео онлайн

Наталка продемонструвала свою відданість принципам, підкресливши важливість підтримки тих, хто стоїть на стороні України в цей складний час. Вона вірить, що справжня любов до Батьківщини проявляється не лише в словах, а й у діях.

Що відомо про позицію Галини Безрук

Галина Безрук, родом із Краматорська, вже тривалий час живе і працює в Росії. Вона одружена з російським актором Артемом Алексєєвим, і разом вони виховують доньку. Проте, з моменту початку повномасштабної війни, Безрук не тільки не покинула Росію, а й не висловила жодного разу публічного засудження воєнних злочинів, скоєних режимом Путіна.

Ця ситуація викликала обурення серед українців, адже її мовчання в часи жорстокості та агресії стало приводом для звинувачень у зраді. Багато людей вважають, що кожен, хто має можливість говорити, повинен виступати проти неправомірних дій, а її відмова це робити сприймається як підтримка агресора.