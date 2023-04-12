"Після цього наче наново народжуюсь": як знімає стрес Наталка Денисенко

Тривалий стрес може призвести до виснаження організму. Тому психологи радять уникати накопичення негативних емоцій. За понад 400 днів повномасштабного вторгнення кожен має метод боротьби зі стресом. Зокрема, акторка Наталка Денисенко позбувається нав’язливих думок за допомогою рутини.

За лаштунками шоу "єПитання" акторка розповіла, як абстрагується від негативу і знімає емоційне напруження. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

Дивіться також Що обирають українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів

Як знімає стрес Наталка Денисенко

Я намагаюся виконувати рутинні справи: наприклад, приготувати щось, прибрати у квартирі. Ще мені дуже допомагає душ. От постою під ним, і після цього наче наново народжуюся,

– ділиться Наталка Денисенко.

"Ще можна сходити на манікюр, укладку та інші косметичні процедури, які були частиною рутини до війни. Це мене відволікає", – доповнила вона.

Акторка зазначає, що відвертає увагу від тривожних думок ще й 5-річний син Андрій. "Дитина теж допомагає впоратися зі стресом. Коли я розумію, що маю відповідальність за іншу людину, то намагаюся тримати себе в руках. Тому дихаю і продовжу жити".

Шукайте випуск шоу "єПитання" за участі Наталки Денисенко, Тараса Цимбалюка, Слави Красовської, Анни Сагайдачної, Юрія Горбунова, Арама Арзуманяна, Інни Приходько та Віталія Іванченка на сайті та ютубі Нового каналу.

Українські зірки на шоу "єПитання" / Новий канал

А свіжі випуски сімейного розважального проєкту з ведучою Лесею Нікітюк вмикайте щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!