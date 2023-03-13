"Навальний" став найкращим документальним фільмом на Оскарі-2023

Стрічка про росіянина Олексія Навального перемогла на Оскарі у 2023 році. У номінації "Найкращий документальний фільм" брав участь також дансько-українсько-шведський фільм "Будинок зі скалок".

Перемога "Навального" не стала несподіванкою. Саме йому букмекери прогнозували золоту статуетку Оскара. Проте, за словами українського кінознавця Лук’яна Галкіна, у фільмі про Навального відбілюють "хороших" росіян та зміщено фокус боротьби України проти Росії.

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На сцену Оскара виходила дружина Олексія Навального – Юлія. Вона зі сльозами на очах подякувала та звернулася до чоловіка, який зараз перебуває за ґратами. Жінка зазначила, що чекає, коли їхня "країна звільниться" і Олексій повернеться додому.

Однак про Україну та війну, яку Росія вже понад рік веде проти нашої держави, нічого не було сказано.



"Навальний" отримав Оскара / Фото Variety

Що відомо про фільм "Навальний"

Кінострічка має слоган: "Отрута завжди залишає слід". Фільм зняв канадський режисер-документаліст Даніель Рогер. В описі нового фільму мовиться про те, що Рогер показав "сміливого кандидата на крісло президента, який готовий пожертвувати всім, щоб провести реформи на своїй батьківщині".

"Навальний": дивіться трейлер