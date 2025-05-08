Існують понад 25 років: 4 найдовші мультсеріали, які знають у всьому світі

Мультсеріали можуть тривати роками. Адже тут немає акторів, які помітно старішають, а навпаки – техніки анімації постійно вдосконалюються, а картинка виглядає все кращою й кращою.

Існує безліч анімаційних серіалів, які тривають десятиліттями. Кіно 24 розповість про найвідоміші з них.

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"Сімпсони" (1989 – дотепер)

Кількість серій: 790

Це пародія на життя нібито пересічного американця та його сім'ї. Події відбуваються в уявному місті Спрингфілді, де на героїв постійно вичікують якісь пригоди.

"Сімпсонам" вже близько 36 років – і цей серіал не планує зупинятися. Він вже став культовим завдяки чудовій анімації, озвучці та кількості епізодів, що стали мемами. Деякі останні сезони здаються слабшими, однак більша частина серіалу – неймовірно цікава та кумедна.



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"Південний Парк" (1997 – дотепер)

Кількість серій: 328

Події серіалу розгортаються навколо чотирьох хлопчиків – Еріка, Стена, Кайла, Кенні та їхнього оточення. Кожен день вони потрапляють у смішні та курйозні ситуації. Шоу розраховане на дорослу аудиторію, адже тут багато чорного гумору та "заборонених" тем.

Креативний та кумедний ситком виходить вже близько 28 років. Він відомий постійною сатирою на різноманітні теми. Це однозначно одна з найвпливовіших телевізійних комедій. Завдяки коротким епізодам, простому стилю анімації та кумедним сюжетним лініям, серіал дуже легко дивиться і просить позитивні емоції.



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"Сім'янин" (1999 – дотепер)

Кількість серій: 437

Мультсеріал розповідає про життя звичайної американської родини, що живе у вигаданому містечку. Тут висміюються реалії американців, зовнішня та внутрішня політика країни, дискримінація та багато іншого.

Це шоу тільки для дорослих, його тематика доволі суперечлива, однак "Сім'янин" залишається одним з найпопулярніших мультсеріалів 90-х. Для багатьох останні сезони вже не здаються такими цікавими, однак фірмовий стиль і гумор залишається та підкорює фанів.



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"Футурама" (1999 – дотепер)

Кількість серій: 160

Розвізника піци Філіпа Фрая випадково заморозили у кріогенній камері. Розморозили його аж тисячу років потому у місті Новий Нью-Йорк. Його влаштовують на роботу посильним у компанію Міжпланетний експрес, що займається міжгалактичними перевезеннями.

Це один з найкумедніших та найцитованіших науково-фантастичних серіалів, якому немає рівних. Важливо й те, що за стільки років існування епізоди залишаються креативними та смішними.



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